https://noticiaslatam.lat/20241108/el-dirigente-de-la-oposicion-alemana-pide-elecciones-anticipadas-para-enero-1158868580.html

El dirigente de la oposición alemana pide elecciones anticipadas para enero

El dirigente de la oposición alemana pide elecciones anticipadas para enero

Sputnik Mundo

Friedrich Merz, jefe de la oposición en Alemania, pidió se realicen elecciones anticipadas en el país europeo luego del colapso del Gobierno de coalición del... 08.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-08T02:40+0000

2024-11-08T02:40+0000

2024-11-08T02:40+0000

internacional

política

friedrich merz

olaf scholz

alemania

bundestag

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/07/1158868740_0:56:1734:1031_1920x0_80_0_0_91905678663582405ac3d7d424af9277.png

A través de su cuenta en la plataforma X, Friedrich Merz, jefe de la conservadora Unión Cristianodemócrata, pidió se lleven a cabo elecciones anticipadas en enero del próximo año, rechazando el calendario fijado por el canciller alemán.El jefe de oposición insistió en que Alemania no se puede dar el lujo de tener un gobierno sin mayoría por mucho tiempo y luego realizar una campaña, para después negociar una coalición."Simplemente no podemos darnos el lujo de tener un gobierno sin una mayoría en Alemania durante varios meses y luego llevar a cabo una campaña electoral y posiblemente varias semanas de negociaciones de coalición durante varios meses más. Esto tiene que suceder rápidamente y ahora", expresó.En sus publicaciones, Merz adelantó que la tarde de este 7 de noviembre tendría una conversación con el canciller Scholz, en la que le pediría que despeje el camino para realizar elecciones en enero próximo. También anunció que, posteriormente, contendría una conversación con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para presentarle sus argumentos.Olaf Scholz dijo el 6 de noviembre que despidió al ministro de Finanzas, Christian Lindner, por falta de confianza entre ambos, lo cual imposibilita un trabajo conjunto para el desarrollo del país europeo y, por ende, se viene abajo la coalición de Gobierno que se había conformado."Ha roto mi confianza muchas veces... En estas circunstancias no es posible un trabajo serio de gobierno", comentó el líder de Alemania en una conferencia de prensa.Olaf Scholz solicitó la salida de Christian Lindner al presidente Frank-Walter Steinmeier, en momentos en que la nación espera cerrar el año en recesión económica y en que los ingresos fiscales han disminuido. Según las autoridades federales alemanas, la economía alemana concluirá 2024 con una caída de 0,2%. El año pasado, Alemania se contrajo en 0,3%.

https://noticiaslatam.lat/20241106/scholz-destituye-al-ministro-aleman-de-finanzas-ha-roto-mi-confianza-muchas-veces-1158835490.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, friedrich merz, olaf scholz, alemania, bundestag