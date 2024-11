https://noticiaslatam.lat/20241106/los-huties-lanzan-una-campana-en-las-redes-sociales-para-recaudar-fondos-para-los-misiles-y-cohetes-1158817902.html

Los hutíes lanzan una campaña en las redes sociales para recaudar fondos para los misiles y cohetes

06.11.2024

Al parecer, los hutíes comenzaron a recaudar fondos para financiar su campaña contra Israel y las armadas occidentales, pidiendo a los yemeníes que donen a través de una campaña viral en las redes sociales vinculada a un número de teléfono específico."Sé un socio para lograr la victoria, dona 100 riales yemeníes [unos 40 centavos de dólar estadounidense] y ayuda a la fuerza de misiles", expone un anuncio en las redes sociales vinculado a la milicia. "¡Dispara tu propio misil!", expresa otro.En una imagen se ve un cohete hecho con dinero que despega hacia el enemigo. En otra se ve una mano que introduce una moneda de 100 riales en uno de los nuevos misiles de la serie Palestine-2 de los hutíes.A pesar de las sanciones, los bloqueos y más de una década de presión de EEUU y sus aliados regionales, los hutíes lograron forjar una campaña en las redes sociales sorprendentemente animada y mediática, lanzando videos musicales bien producidos burlándose de sus enemigos, incluido un video filmado desde la cubierta del Galaxy Leader, el transportador de automóviles propiedad de un multimillonario israelí que la milicia confiscó en un asalto realizado desde un helicóptero de un comando hace un año cuando comenzaron su campaña en el mar Rojo. Los medios de comunicación especializados en asuntos marítimos publicaron una serie de informes que citan un documento de las Naciones Unidas que aún no se ha hecho público y que sugiere que la milicia está ganando hasta 180 millones de dólares al mes en "aranceles" de las compañías navieras que tratan de evitar ataques mientras sus barcos navegan por el mar Rojo y el Golfo de Adén.Las milicias declararon públicamente que sus ataques con drones y misiles no tienen como objetivo los barcos comerciales que no estén afiliados directamente con Israel o sus aliados, o que se sospeche que se dirijan a puertos israelíes o provengan de ellos, o que estén vinculados con países como Estados Unidos y el Reino Unido, que están involucrados en una campaña militar contra Yemen. Sin embargo, estas garantías no impidieron que las principales compañías navieras estadounidenses y europeas detuvieran por completo sus operaciones en el mar Rojo, citando los insoportables costos de los seguros y diversos riesgos, y enviaran cargamentos por el largo camino entre Europa y Asia a través del cabo de Buena Esperanza.Washington y un puñado de sus aliados intentaron detener a los hutíes por la fuerza, participando en patrullas con buques de guerra y lanzando ataques aéreos contra objetivos dentro de Yemen en enero, diseñados para "degradar" las capacidades de la milicia. Hasta ahora, no lograron ninguno de sus objetivos, y la milicia se limitó a intensificar su campaña, desplegando capacidades de drones y misiles nunca antes vistas, que lograron múltiples impactos dentro de Israel, y disparando proyectiles contra buques de guerra que han estado peligrosamente cerca de alcanzar objetivos en al menos dos ocasiones.

