Suprema Corte de México analiza invalidar parcialmente reforma al Poder Judicial

"La Suprema Corte realizará el estudio de un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para nuestra nación. No es exagerado afirmar que, cualquiera que sea la decisión que tomemos, será retomada por los libros de historia de nuestro país", expuso la ministra presidenta de la corte, Norma Piña, en su primera intervención ante el pleno. El pleno, que requiere de ocho votos para aprobar el dictamen relacionado sobre la constitucionalidad con la Reforma Judicial, comenzó a analizar el proyecto de sentencia encargado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El documento "propone no elegir por voto popular a magistrados y jueces de circuito", indica un resumen del documento publicado antes del inicio de la sesión que comenzó a las 10:00 locales (16:00 GMT).Previamente, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, se había pronunciado en contra del proyecto, mismo que fue planteado por Juan Luis González Alcántara Carrancá. Esta iniciativa fue calificada por la jefa del Ejecutivo como "incorrecta" e, incluso, aludió que los integrantes de la corte nacional estaban sobrepasando sus funciones.¿De qué trata la propuesta?El 28 de octubre de 2024, el ministro González Alcántara Carrancá presentó una moción para declarar "parcialmente inconstitucional" la reforma al Poder Judicial, que contempla la elección por voto de jueces, ministros y magistrados."Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad", se lee en el capítulo final del proyecto.El ministro propone invalidar la creación de Comités de Evaluación encargados de conformar listas de candidatos que irán a la boleta electoral."La nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de jueces y magistrados es inconstitucional, porque no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial", dice el proyecto de sentencia.González Alcántara Carrancá consideró también que el método de postulación de candidatos para una elección por voto popular corrompe el régimen democrático. Esta propuesta responde a una acción judicial de inconstitucionalidad promovida contra la iniciativa, que fue aprobada por el Congreso mexicano y promulgada el 15 de septiembre.

