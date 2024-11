https://noticiaslatam.lat/20241104/moscu-ve-su-acuerdo-con-pionyang-como-medio-de-prevencion-de-una-nueva-guerra-entre-las-dos-coreas-1158770428.html

Moscú ve su acuerdo con Pionyang como medio de prevención de una nueva guerra entre las dos Coreas

Moscú ve su acuerdo con Pionyang como medio de prevención de una nueva guerra entre las dos Coreas

Sputnik Mundo

ONU (Sputnik) — El acuerdo de asociación estratégica ruso-norcoreano tiene como objetivo prevenir la nueva escalada del conflicto en la península de Corea... 04.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-04T17:13+0000

2024-11-04T17:13+0000

2024-11-04T17:13+0000

internacional

🌏 asia

corea del norte

pionyang

rusia

onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/0d/1143672798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_67292b361119ed3ac97c6a016491a646.jpg

"El acuerdo de asociación estratégica integral firmado el 19 de junio está destinado a desempeñar un papel estabilizador en la región sobre la base del principio de seguridad indivisible, así como reducir el riesgo de recurrencia de una guerra en la península [de Corea], incluido con la implementación de armas nucleares", informó Evstignéyeva al intervenir en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.Dicho tratado, continuó, debe convertirse en uno de los elementos de la arquitectura de seguridad estable en la región. Asimismo, recalcó que los ensayos nucleares de Pionyang, que provocan preocupaciones en Washington, Tokio y Seúl, no pueden "considerarse por separado de los planes agresivos de Estados Unidos y sus aliados" en la península. En junio pasado, Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo de asociación estratégica integral, que sustituyó al Tratado de Amistad y Asistencia Mutua de 1961, al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 2000, así como a las Declaraciones de Moscú y Pionyang de 2000 y 2001. Comentando el nuevo acuerdo ruso-norcoreano, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que la actual situación en el mundo "requiere fortalecer la base jurídica normativa" de la cooperación con otros países, sobre todo en áreas importantes. Moscú insta a Seúl a abstenerse de envíos de armas a KievMoscú llama a Seúl a no seguir un "camino extremadamente peligroso" enviando armas a Kiev, subrayó Evstignéyeva."Al parecer, empezaron a involucrarse también en las aventuras peligrosas de Washington para aumentar los suministros de armas occidentales a Kiev que las necesita con urgencia ante sus pérdidas militares. (...) Llamamos a nuestros colegas surcoreanos a reconsiderar y no tomar un camino extremadamente peligroso que no llevará Seúl a nada bueno", destacó.Asimismo subrayó que estudios surcoreanos muestran que "la amplía mayoría de la población del país" no apoya el envío de armas a Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20241104/putin-se-reune-con-la-ministra-de-exteriores-norcoreana-1158768902.html

🌏 asia

corea del norte

pionyang

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌏 asia, corea del norte, pionyang, rusia, onu