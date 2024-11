https://noticiaslatam.lat/20241102/tenemos-que-tomar-la-tierra-colonos-buscan-asentarse-en-gaza-con-apoyo-de-la-derecha-israeli-1158723933.html

"Tenemos que tomar la tierra": colonos buscan asentarse en Gaza con apoyo de la derecha israelí

"Tenemos que tomar la tierra": colonos buscan asentarse en Gaza con apoyo de la derecha israelí

Pese al asesinato de Yahya Sinwar, jefe de Hamás, las hostilidades se siguen intensificando en Gaza. El movimiento palestino pareciera estar reagrupándose mientras libra en el territorio una "guerra de guerrillas" en contra de las tropas israelíes. A pesar de las evacuaciones que ordenó el Ejército de Tel Aviv, unos 100.000 palestinos siguen atrapados en el norte del enclave, según el diario británico.El territorio palestino parece estar en "la cuerda floja" a más de un año del inicio de la ofensiva israelí. The Times reportó que se estaría analizando "mantener" bajo control militar israelí el norte de la Franja de Gaza "por muchos años", mientras que algunos ministros y miembros del partido derechista Likud están abogando por el reasentamiento del enclave.En 2005, Benjamín Netanyahu se opuso a la evacuación de los colonos judíos de Gaza, la cual fue ordenada por el entonces primer ministro Ariel Sharon, ante una oleada de atentados suicidas durante la segunda Intifada. El político consideraba los asentamientos en Gaza como una "vulnerabilidad", de acuerdo con el diario.Los colonos instalados en la frontera del enclave creen que el Gobierno de Netanyahu está de su parte, pese a que el primer ministro calificó como "no realista" un plan de reasentamiento en Gaza, consciente quizá de que Estados Unidos no aprobaría la anexión.Los ultraderechistas, entre ellos varios ministros, celebraron un mitin en octubre a favor de este propósito.Eli Aza, que significa Hacia Gaza, detalló The Times, es el sexto intento de los colonos de levantar un campamento en la frontera. El grupo levantó una cabaña de madera que sirve de sinagoga, construyó lavabos y una cocina al aire libre con frigorífico eléctrico.El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento alrededor de 43.000 muertos y más de 100.800 heridos.

