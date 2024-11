https://noticiaslatam.lat/20241101/las-fuerzas-iranies-podrian-lanzar-ataques-contra-israel-desde-irak-1158693377.html

Las fuerzas iraníes podrían lanzar ataques contra Israel desde Irak

Irán estaría planeando un ataque con misiles balísticos y drones contra Israel desde territorio iraquí, en medio de las tensiones entre Teherán y Tel Aviv, que... 01.11.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, que cita a dos fuentes de inteligencia de Israel, el ataque iraní podría tener lugar antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo martes 5 de noviembre.Las fuentes citadas por el medio dijeron que la inteligencia israelí sugiere que se espera que el ataque se lleve a cabo desde Irak utilizando un gran número de aviones no tripulados y misiles balísticos.“Irán podría poner rápidamente en marcha sus preparativos si Teherán decide atacar pronto, pero Estados Unidos no sabe si esa decisión ya está tomada”, dijo un funcionario estadounidense.Israel atacó abiertamente a Irán por primera vez la semana pasada. La ofensiva de las Fuerzas Armadas del Estado hebreo se dirigió contra infraestructuras militares y sistemas de defensa aérea iraníes (aunque no instalaciones nucleares ni campos petrolíferos) en múltiples oleadas de ataques aéreos.Irán afirmó que el ataque causó sólo “daños limitados”, pero prometió represalias.

