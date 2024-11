https://noticiaslatam.lat/20241101/autoridades-cubanas-descartan-otro-apagon-masivo-tras-confirmar-deficit-energetico-1158692864.html

Autoridades cubanas descartan otro apagón masivo tras confirmar déficit energético

LA HABANA (Sputnik) — Las autoridades energéticas de Cuba informaron el jueves que persiste un déficit de generación eléctrica en la isla, aunque descartaron...

"Las condiciones no están para que el SEN (Sistema Energético Nacional) se caiga, el sistema está débil, hay un déficit muy grande de generación, particularmente con el combustible, pero no estamos en cero", escribió el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, en la red social X.En una intervención aparte, difundida en medios nacionales, De la O confirmó que varias centrales termoeléctricas salieron de la red por averías y reparaciones, y aunque las condiciones no son como hace dos semanas, el sistema está frágil. El funcionario agregó que el país cuenta con combustible en las patanas y fuel, aunque las adversas condiciones del mar imposibilitan de momento el atraque de las embarcaciones que lo trasladan. La actualización dada por De la O coincide con la confirmación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del envío de 400.000 barriles de petróleo a Cuba, como ayuda solidaria para enfrentar una crisis del sistema eléctrico en el país caribeño. La prensa mexicana publicó que, el pasado domingo, el tanquero petrolero Vilma partió del puerto de Pajaritos, Veracruz (sureste), hacia Cuba, con un cargamento de crudo ligero, el más valorado en el mercado. Medios financieros reportaron que, de enero a septiembre, México suministró a Cuba unos 20.000 barriles diarios de crudo ligero, y que el año pasado el país norteamericano exportó a la isla unos 16.000 barriles diarios de crudo y productos refinados. El 18 de octubre, el sistema electro-energético de Cuba colapsó, a consecuencia de la falta de combustibles y el deterioro de las instalaciones generadoras de electricidad. Buena parte del país estuvo a oscuras por casi 72 horas; el servicio se reinició a partir de la madrugada del 21 de octubre.

