Lukashenko señala que ya no quedan instrumentos de garantía de la seguridad internacional

Lukashenko señala que ya no quedan instrumentos de garantía de la seguridad internacional

MINSK (Sputnik) — En el mundo, de hecho no quedan instrumentos legítimos de garantía de la seguridad internacional, no se trabaja para firmar nuevos acuerdos...

No se hace ningún trabajo para concertar nuevos convenios en esta esfera, constató Lukashenko. "Eso significa que alguien no lo necesita", agregó, subrayando que eso "pesa sobre la conciencia de los políticos, en primer lugar, no de los militares". Han quedado, en esencia, solo dos documentos: el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares y el Tratado sobre las Armas Estratégicas Ofensivas, los que no funcionan, porque el primero de hecho no se cumple y el segundo ha quedado obsoleto, declaró Lukashenko. "Son obvias las proporciones de la crisis en que se ha sumido el mundo. Tras el desmoronamiento del campo socialista, Estados Unidos, al atribuirse el título de líder del mundo libre, pese a su potencial, se vio incapaz de actuar como sostén y garante global de la seguridad en el más amplio sentido de esta noción", destacó el mandatario bielorruso. En los últimos años, Estados Unidos se ha retirado unilateralmente de los tratados de control de armamento. Por ejemplo, en mayo de 2018, Washington rompió el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán, con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.En febrero de 2019, Washington suspendió sus obligaciones derivadas del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF). El acuerdo, firmado en diciembre de 1987 entre la entonces URSS y Estados Unidos, prohibía los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.El 21 de mayo de 2020, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la salida de su país del Tratado de Cielos Abiertos con el argumento de supuestos incumplimientos por parte de Rusia, pretexto que suele usar Washington para justificar su retirada de los acuerdos internacionales.

