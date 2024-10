https://noticiaslatam.lat/20241031/el-mayor-proveedor-de-drones-de-ucrania-enfrenta-una-crisis-por-las-sanciones-chinas-1158685274.html

El mayor proveedor de drones de Ucrania enfrenta una crisis por las sanciones chinas

El mayor proveedor de drones de Ucrania enfrenta una crisis por las sanciones chinas

Los envíos de drones de reconocimiento de Estados Unidos a Ucrania están sufriendo el impacto provocado por las sanciones impuestas recientemente por Pekín...

A mediados de octubre, China impuso sanciones contra tres empresas de defensa estadounidenses y sus ejecutivos por proveer ayuda militar a Taiwán. En particular, las sanciones fueron dirigidas a las empresas Edge Autonomy Operations, Huntinton Ingalls Industries y Skydio. La última es conocida por ser el mayor productor de drones para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y proveedor de drones para Ucrania.Según el artículo, las autoridades chinas prohibieron a sus empresas realizar negocios con Skydio, lo que afectó las cadenas de suministro de drones, incluso para Kiev. De acuerdo con Financial Times, la empresa ya informó a sus clientes que va a limitar el número de baterías suministradas con los drones. Skydio también dijo que no espera encontrar nuevos proveedores hasta la primavera (en el hemisferio sur).

