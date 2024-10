https://noticiaslatam.lat/20241030/venezuela-llama-a-consulta-a-encargado-de-negocios-de-brasil-y-a-su-embajador-en-brasilia-1158652940.html

Venezuela llama a consultas al encargado de negocios de Brasil y a su embajador en Brasilia

Venezuela llama a consultas al encargado de negocios de Brasil y a su embajador en Brasilia

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano convocó al encargado de negocios de Brasil en Caracas, Breno Hermann, y a su embajador en Brasilia, Manuel Vadell...

"Venezuela ha convocado, el día de hoy [el 30 de octubre], al encargado de negocios de República Federativa del Brasil, a los fines de manifestar su más firme rechazo a las recurrentes declaraciones injerencistas y groseras de voceros autorizados por el Gobierno brasileño, en particular a las ofrecidas por el Asesor Especial en Asuntos Exteriores, Celso Amorim (…) se informa a la comunidad nacional e internacional que, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, se ha decidido convocar a consultas, de manera inmediata, al embajador Manuel Vadell, quien ejerce nuestra representación en Brasilia", señala el comunicado emitido por el canciller Yván Gil. El 29 de octubre, Amorim declaró que Brasil no reconoce la reelección de Maduro tras alegar que el principio de la transparencia no fue respetado. Al respecto, Caracas consideró que el excanciller actúa como un "mensajero" de EEUU. De igual manera, el Gobierno denunció el comportamiento de los diplomáticos brasileños, tras impedir el ingreso de Venezuela al bloque de los BRICS. La Administración de Maduro también repudió la actitud "antilatinoamericana" de Brasil en contra de los principios fundamentales de la integración regional. Poco antes, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que solicitará a la Asamblea Nacional declarar persona no grata a Amorim. Por su parte, Maduro manifestó el 28 de octubre que esperará a que su par brasileño se pronuncie en su momento sobre el veto de su país, que impidió el ingreso de Caracas al grupo de los BRICS.

