"Se nos agota el tiempo": Petro advierte el peligro de la crisis climática en el mundo

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló este 29 de octubre en la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio de las Naciones...

"La crisis climática no se resuelve a través de la rentabilidad ni a través de las tasas de interés… nos estamos equivocando y se nos agota el tiempo (…) Este es el comienzo de la extinción, y, por tanto, se necesitan métodos y políticas de urgencia inmediata, como no habíamos visto antes. Sí, señores, hay que hablar de poder público de nuevo, no de mercado. No digo que se quite el mercado, digo que el poder público debe existir y regular. Esta vez es un poder público global y democrático", indicó en su discurso. El mandatario espera que la COP16 sea un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático en todo el mundo. "Quisimos que esta COP no fuese una reunión en una alta montaña llena de nieve, aislada de la humanidad, sino que se pueda sentir el calor, el espíritu de la alegría de una región como el Pacífico. Aquí están los sabios indígenas, aquí están los pueblos campesinos, aquí está el pueblo de la salsa. Quisimos que el pueblo se tomara la COP, porque los pueblos del mundo tienen que tomar las decisiones para una revolución mundial por la vida", sentenció. Por último, criticó a los países que más emiten contaminantes en la atmósfera e hizo un llamado para que actúen sin importar las ganancias. Colombia completa una semana como anfitriona de la COP16, que reúne a múltiples representantes de la comunidad internacional para discutir temas medioambientales y llegar a soluciones concertadas para frenar el cambio climático y proteger la biodiversidad.

