https://noticiaslatam.lat/20241028/todo-seguira-como-antes-no-habra-protestas-masivas-en-georgia-tras-victoria-de-partido-gobernante-1158583723.html

"Todo seguirá como antes": no habrá protestas masivas en Georgia tras victoria de partido gobernante

"Todo seguirá como antes": no habrá protestas masivas en Georgia tras victoria de partido gobernante

Sputnik Mundo

El fundador de Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili, es el único líder político que logró unir a personas de distintas tendencias en el país, declaró a Sputnik... 28.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-28T10:57+0000

2024-10-28T10:57+0000

2024-10-28T10:57+0000

internacional

georgia

política

sueño georgiano

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/1c/1158584806_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_78590edff7367c4774ef5ec38ca3b474.jpg

Agregó que no cree que el resultado de los comicios provocará una nueva revolución de colores en Georgia, pues Ivanishvili y el Sueño Georgiano eligieron un camino intermedio, evitando la confrontación con Rusia y manteniendo los lazos con Occidente, y han mejorado notablemente la situación socioeconómica del país, lo que ha permitido al partido gobernante ganar las elecciones.A pesar de las amenazas de la oposición de no reconocer el resultado de las elecciones, no habrá una nueva revolución de colores, cree Jidirbeguishvili ya que no hay revolucionarios imprudentes entre las figuras de la oposición georgiana.El partido gobernante, Sueño Georgiano, ha obtenido 90 de los 150 escaños del Parlamento, mientras que los cuatro partidos de la oposición solo han obtenido el 37% de los votos.Según Jidirbeguishvili, eso significa que unos 750.000 georgianos se alinean con Occidente y su propaganda rusófoba LGBT* y homosexual, así como su abandono a los valores cristianos ortodoxos y su deseo de abrir un "segundo frente" contra Rusia.El analista llama la atención sobre el hecho de que en Tiflis reina una calma relativa, a pesar de que antes se esperaba que toda la avenida Shotá Rustaveli (la principal de la capital georgiana) quedara bloqueada por manifestantes tras las elecciones.El exlíder de la Revolución de las Rosas de 2003, Mijail Saakashvili, y la actual presidenta, Salomé Zurabishvili, partidaria de imponer sanciones contra el Sueño Georgiano, no son más que una "fuerza gastada", según el experto."Saakashvili está descontento porque sigue en la cárcel (...) Todo el mundo está cansado de él", manifiesta el experto, mientras añade que Zurabishvili también ha dejado de ser útil para la oposición respaldada por Occidente.Hasta ahora, Zurabishvili se negó a reconocer el resultado de las elecciones parlamentarias celebradas en el país el 26 de octubre y convocó protestas. También denunció que habían sido falsificadas.La presidenta georgiana también dio las gracias a quienes habían votado por "el futuro europeo" de Georgia.*prohibido en Rusia por extremismo.

https://noticiaslatam.lat/20241028/candidatos-presidenciales-se-pronuncian-tras-jornada-electoral-en-uruguay-1158582595.html

https://noticiaslatam.lat/20241025/como-influye-la-politica-exterior-en-las-elecciones-de-eeuu-encuesta-muestra-que-mucho-1158540183.html

georgia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

georgia, política, sueño georgiano, elecciones