Las pirámides de Giza, vínculo entre el pasado y el presente en el festival de arte 'Forever Is Now'

La exposición 'Forever Is Now', inaugurada en Giza, reúne a artistas contemporáneos de todo el mundo. Inspirándose en el patrimonio cultural del Antiguo... 25.10.2024, Sputnik Mundo

