ONU: "Las mujeres representan el 40% de todos los muertos en zonas de guerra"

ONU: "Las mujeres representan el 40% de todos los muertos en zonas de guerra"

En 2023, el número de mujeres que murieron en conflictos bélicos se duplicó, por lo que ahora representan el 40% de todos los muertos en zonas de guerra... 24.10.2024

De acuerdo con la Entidad la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, en 2023 se registraron al menos 33.443 muertes de civiles en conflictos armados. Del total, más de 13.377 (cuatro de cada 10) corresponden a mujeres, mientras que tres de cada 10 eran niños. "Las mujeres siguen pagando el precio de las guerras de los hombres", dijo al respecto la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. Además, el organismo dijo que el "flagrante desprecio" de las leyes internacionales diseñadas para proteger a mujeres y niños en contextos de guerra está provocando que las mujeres no puedan acceder a la atención médica que necesitan. Mientras que 500 mujeres y niñas en países afectados por conflictos murieron por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto todos los días. Para poner las cifras en perspectiva, a finales de 2023, 180 mujeres daban a luz en la Franja de Gaza, la mayoría sin atención médica. El documento, que también analiza la situación de seguridad de las mujeres y niñas afectadas por la guerra, detalló que los casos de violencia sexual relacionada con conflictos bélicos aumentó 50% en 2023.De esa manera, en Sudán, en donde ha habido informes generalizados de violencia sexual, la agencia de la ONU dijo que la mayoría de las víctimas no pudieron acceder a atención médica en las primeras 72 horas tras haber sido violadas, incluida la anticoncepción de emergencia. Incluso, el organismo reportó casos de víctimas de violación a las que se les negó el aborto, debido a que se encontraban fuera del plazo legal. El informe se produce 24 años después de la adopción de la resolucion 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que llamó a todas las partes involucradas en conflictos bélicos a garantizar la seguridad de las mujeres y niños, así como a la plena participación de las mujeres en los procesos de paz. Sin embargo, detalla el organismo, las mujeres representaron en 2023 menos del 10% de los involucrados en negociaciones de paz. "Si no nos levantamos y exigimos un cambio, las consecuencias se sentirán durante décadas y la paz seguirá siendo difícil de alcanzar", dijo Bahous.

