Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Serebrianka y Nikoláyevka, en la república popular de Donetsk, y destruyeron más equipos militares occidentales... 23.10.2024, Sputnik Mundo

"Las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares, depósitos de combustible, almacenes de lanchas no tripuladas e instalaciones de ensamblaje de drones, así como contra acumulaciones de tropas y equipos militares ucranianos en 141 zonas", comunican desde el organismo castrense.Aparte de esto, las FFAA rusas destruyeron cuatro lanchas no tripuladas ucranianas, señalan desde el ministerio."La defensa aérea rusa interceptó 14 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y 78 drones", agregan.El grupo de fuerzas ruso NorteLas unidades del grupo de fuerzas ruso Norte asestaron golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 57.ª Brigada de Infantería Motorizada y de la 92.ª Brigada de Asalto Aerotransportada en las zonas de las localidades de Liptsí, Kotovka y Volchansk, en la región de Járkov.Las pérdidas de Kiev durante el día ascendieron hasta 100 soldados, un obús Msta-B, una unidad de artillería autopropulsada Gvozdika y un obús D-30.El grupo de fuerzas ruso OesteEl grupo de fuerzas ruso Oeste mejoró su posición táctica y asestó golpes contra las 44.ª y 60.ª Brigadas Mecanizadas, las 74.ª y 77.ª Brigadas Aeromóviles, la 3.ª Brigada de Asalto y las 125.ª y 103.ª Brigadas de Defensa Territorial en las zonas de las localidades de Boguslavka, Lozovaya, Zelioni Gai, Novoplatónovka, Podlimán y Pershetrávnevoye, en la región de Járkov, Terní en la república popular de Donetsk, y Chervónaya Dibrova, en la república popular de Lugansk.Igualmente, repelió seis contrataques de grupos de asalto de las 14.ª y 63.ª Brigadas Mecanizadas, de la 1.ª Brigada de la Guardia Nacional y de la 119.ª Brigada de Defensa Territorial.Las FFAA de Ucrania perdieron al menos 510 soldados, cuatro vehículos blindados, nueve automóviles, un obús AS-90 Braveheart y dos L-119 fabricados en el Reino Unido, dos M198 fabricados en EEUU, un D-20, una unidad de artillería autopropulsada Gvozdika, dos obuses D-30 y estaciones de guerra radioelectrónica Anclav-N y Bukovel-AD.El grupo de fuerzas ruso SurEl grupo de fuerzas Sur liberó la localidad de Serebrianka, en la república popular de Donetsk. Además, asestó varios golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 10.ª Brigada de Asalto de Montaña, de las 23.ª, 54.ª y 60.ª Brigadas Mecanizadas, de las 5.ª y 79.ª Brigadas Aerotransportadas de Asalto, de las 81.ª y 46.ª Brigadas Aeromóviles y de la 37.ª Brigada de Infantería de Marina en las zonas de Semiónovka, Zvánovka, Vasiukovka, Séversk, Dáchnoye, Slaviansk, Chásov Yar y Kurájovo, en la república popular de Donetsk.Igualmente, repelió dos contrataques de unidades de la 56.ª Brigada de Infantería Motorizada de Ucrania.Kiev perdió más de 800 combatientes, un vehículo blindado de transporte de tropas, 10 automóviles, dos obuses Krab polacos, un Msta-B, dos D-20, dos D-30 y un M119 fabricado en EEUU. Asimismo, las FFAA rusas destruyeron dos estaciones de guerra radioelectrónica Anklav-N y cinco depósitos de municiones.El grupo de fuerzas ruso CentroLas unidades del grupo de fuerzas ruso Centro liberaron la localidad de Nikoláyevka en la república popular de Donetsk y siguieron avanzando profundamente sobre las defensas ucranianas.Además, asestaron golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de las 24.ª y 32.ª Brigadas Mecanizadas, de la 38.ª Brigada de Infantería de Marina y de la 12.ª Brigada de la Guardia Nacional en las zonas de Léninskoye, Dimítrov, Dzerzhinsk, Sujoi Yar, Kurájovka y Shcherbínovka, en la república popular de Donetsk.Igualmente, repelieron 13 contrataques de las 23.ª, 93.ª y 100.ª Brigadas Mecanizadas, de las 68.ª y 152.ª Brigadas de Cazadores, de la 5.ª Brigada de Asalto, de los 49.º y 425.º Batallones de Asalto, de la 37.ª Brigada de Infantería de Marina y de la Brigada de Asalto Liut de Ucrania.Las tropas rusas abatieron hasta 450 soldados ucranianos, dos vehículos de combate de infantería, un vehículo blindado de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense y siete vehículos blindados, entre ellos: un Kozak y un HMMWV de fabricación estadounidense. Además, destruyeron dos camionetas, un obús Msta-B, un D-20, una unidad de artillería autopropulsada Gvozdika, tres obuses D-30 y un cañón antitanque Rapira. También fue destruido un depósito de aeronaves no tripuladas.El grupo de fuerzas ruso EsteEl grupo de fuerzas ruso Este mejoró sus posiciones a lo largo de la línea de operaciones y asestó golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 58.ª Brigada de Infantería Motorizada, de la 72.ª Brigada Mecanizada, del a 46.ª Brigada Aeromóvil y de las 110.ª y 113.ª Brigadas de Defensa Territorial en las zonas de las localidades de Dobrovolie, Alexéyevka y Novoukrainka, en la república popular de Donetsk, y de Temírovka, en la región de Zaporozhie.Las FFAA de Ucrania perdieron hasta 115 militares, dos automóviles, una unidad de artillería autopropulsada Paladin, tres obuses M777 y un M198, de fabricación estadounidense.El grupo de fuerzas ruso DniéperEl grupo de fuerzas ruso Dniéper asestó golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 35.ª Brigada de Infantería de Marina y de las 121.ª, 124.ª y 126.ª Brigadas de Defensa Territorial en las zonas de las localidades de Poniatovka, Zolotaya Balka y Kamishani, en la región y en la ciudad de Jersón. Kiev sufrió hasta 90 bajas militares. Además, perdió un vehículo blindado, seis automóviles, un obús D-20, un M119 y dos depósitos de municiones.

