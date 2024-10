https://noticiaslatam.lat/20241023/canciller-de-nicaragua-los-brics-rompen-la-logica-hegemonica-impositiva-del-norte-global-1158466958.html

Canciller de Nicaragua: "Los BRICS rompen la lógica hegemónica impositiva del norte global"

23.10.2024

"Romper con hegemonía e imposición""Está frente a nuestros ojos el surgimiento de un nuevo orden mundial alejado de la hegemonía, de las imposiciones a las que hemos estado acostumbrados. Creo que los BRICS —además de representar en términos económicos la posibilidad de construir nuestras economías, nuestros países, nuestro desarrollo, nuestro bienestar de manera mucho más independiente, mucho más cercano a nuestras propias soberanías, independencia y autodeterminación— también representa el rompimiento de la lógica hegemónica impositiva que el norte global, el imperio del norte, ha tratado y está tratando de imponer sobre nuestros países, nuestros pueblos. Los BRICS surgen, entonces, como una enorme posibilidad de romper con eso", subrayó el jefe de la diplomacia nicaragüense entrevistado en la presente Cumbre de los BRICS, en la ciudad rusa de Kazán.Asimismo, resaltó el "aspecto cultural" que tienen los BRICS."También representa un elemento de soberanía cultural, de respetar las culturas y creo que todos esos elementos están presentes en esta cumbre de los BRICS. Por eso solicitamos ser parte de ese surgimiento de un mundo multipolar, alejado de hegemonía e imposición", apuntó."Asociación estratégica" con RusiaSegún el canciller nicaragüense, las relaciones con Rusia, que tienen "una larga historia", son una gran prioridad para la política exterior de la nación centroamericana.Constató que, actualmente, los mandatarios de ambos países, Daniel Ortega y Vladímir Putin, caracterizan la relación bilateral "como una asociación estratégica"."Nosotros solicitamos ser parte de los BRICS precisamente durante la presidencia de la Federación de Rusia porque sentimos esa cercanía. Y ahora nuestra relación está caracterizada por una lucha de socios frente a ese mundo hegemónico, frente a ese mundo que quiere imponernos la manera de ellos de ver el mundo", indicó.De acuerdo con el canciller nicaragüense, en la etapa actual, su país busca profundizar la cooperación con Rusia "en temas de medicina, temas de desarrollo, temas de conocimiento, formación, temas de inversiones"."Importancia estratégica" de relaciones con ChinaDe acuerdo con Jaentschke Whitaker, China es otro de los socios clave de Nicaragua en una apuesta por diversificar sus lazos internacionales en un contexto en el que América Latina y el Caribe son una región "muy caracterizada por la presencia hegemónica de EEUU".Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores de Nicaragua reiteró "una posición inequívoca" de Managua "con respecto a reconocer una sola China"."Denunciamos la utilización del tema de Taiwán como una manipulación para afectar a China. Nosotros en esos temas somos inequívocos, no tenemos ninguna duda de que esa es la posición correcta, esa es la posición justa, esa es la posición que asume nuestro país en esa relación con nuestra hermana República Popular China", agregó."La relación en términos de solidaridad, de cooperación, de incondicional participación en los aspectos económicos, comerciales, políticos, es lo que caracteriza nuestras relaciones con estos socios importantes del mundo. Y también es una muestra del surgimiento de este mundo multipolar, de este mundo en el que esa hegemonía está siendo tirada al basurero de la historia", enfatizó el ministro.La excluyente censura occidentalConsultado sobre la censura occidental contra las voces alternativas, como es el caso de Sputnik y otros medios de comunicación, Jaentschke Whitaker insistió en que se trata de una "agresión" que también implica 'cancelar' las culturas que sean distintas a la del "norte global"."Los grandes avances de la academia, los grandes avances de la literatura mundial no son reproducidos o no son conocidos en ese norte global", señaló el ministro al mostrarse convencido de que, de esta manera, la población occidental queda excluida "de, probablemente, dos tercios de la cultura, de la literatura, del conocimiento que se desarrolla en el sur global o en los países externos a ese norte global"."Los países del mundo nos estamos poniendo de acuerdo en esta reunión de los BRICS, y ellos, además de censurar a nuestros medios, se autoexcluyen del conocimiento, de la información", dijo el canciller nicaragüense al defender que "la única manera de enfrentar estas agresiones es con mayor solidaridad, con mayor cooperación, con mayor alianza y con mayor intercambio entre nuestros medios".Desafíos para la unidad de Latinoamérica y el CaribePara Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, son las injerencias de EEUU, en complicidad con las "oligarquías aliadas", un gran desafío para la unidad de América Latina y el Caribe al tratar de "imponer las divisiones, imponer el fraccionamiento" en la región."Nosotros tenemos el reto y la salida: tenemos que trabajar en función de que ese pensamiento unitario de nuestros pueblos llegue a los Gobiernos, y que desde los Gobiernos podamos seguir fortaleciendo la unidad latinoamericana y caribeña", compartió.Oriente Medio: "Allí hay un genocidio"Sobre la conflictividad en Oriente Medio, Jaentschke Whitaker subrayó que la paz regional implica como condición clave el reconocimiento de Palestina."No tenemos ninguna duda de que la estabilidad de esa región pasa por el reconocimiento del derecho inalienable del pueblo palestino a un Estado independiente y soberano. No hay otra manera de salir de eso. El pueblo palestino tiene derecho a ese Estado", indicó.En este contexto, condenó los "crímenes que realiza el Estado de Israel".Al mismo tiempo, también responsabilizó a "los habilitadores del Estado de Israel"."Si bien el Estado de Israel es el que comete los crímenes y el genocidio de manera directa, hay una serie de habilitadores financieros, militares, logísticos que apoyan esa posición del Estado de Israel. Sin esa posición, dudo mucho que estaría existiendo esa manera tan criminal y a veces autosuficiente del Estado de Israel de creerse que puede hacer cualquier cosa en esa región. Entonces, también hay que llamar a los habilitadores que están en el norte global que apoyan esa posición", dijo el canciller."Al igual que nosotros en los años 80 llevamos a EEUU a la Corte Internacional de Justicia y los acusamos por actos de terrorismo en contra de nuestro país. Y en ese momento la Corte Internacional de Justicia condenó a EEUU por terrorismo. Nosotros creemos en ese sistema internacional y tenemos la esperanza de que funcione ese sistema internacional", concluyó el canciller.

