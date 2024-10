https://noticiaslatam.lat/20241022/el-suministro-electrico-en-la-habana-queda-restablecido-tras-caida-del-sistema-1158417178.html

Díaz-Canel: Cuba ya recuperó más del 36% de su servicio eléctrico tras caída del sistema

Díaz-Canel: Cuba ya recuperó más del 36% de su servicio eléctrico tras caída del sistema

Los apagones masivos que ha sufrido Cuba llegaron a su fin, al menos en La Habana, la capital, luego de los esfuerzos gubernamentales por restablecer el servicio eléctrico.

De acuerdo con la Empresa Eléctrica de La Habana, a las 16:01 hora local quedó restablecido el servicio de electricidad en prácticamente toda la capital, luego de los apagones masivos iniciados desde el pasado 19 de octubre. La compañía también pidió a los clientes que vayan recibiendo el servicio que eviten conectar equipos que consuman mucho voltaje para evitar un nuevo colapso."Estimados clientes: en la medida que reciban servicio eléctrico, no conecten equipos altos consumidores. Es importante que todos contribuyamos a que el sistema electoenergético se estabilice poco a poco, y no reciba demandas abruptas que aún no puede soportar, y que podrían hacerlo colapsar nuevamente", declaró la empresa.Por su parte, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, expresó que "hay más de un 36% del servicio eléctrico restablecido [en todo el país], funcionando con estabilidad en estos momentos; se seguirán dando pasos, y en las próximas horas se incrementará el servicio". Previamente, en entrevista para la televisión cubana, el Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo que se espera una mejoría mayor del servicio para la tarde de este 21 de octubre y aseguró que, tras la caída del sistema eléctrico, comenzaron a recuperarlo de inmediato."Después de la última caída del sistema eléctrico, volvimos otra vez inmediatamente a empezar a recuperarlo. Hicimos algo similar a lo que estábamos haciendo, quizás un poco más calmado, levantando las unidades de ENERGÁS [organismo gubernamental]", explicó era funcionario.Alrededor de las 22:25 horas (-4 GMT) del 19 de octubre se produjo una desconexión total del sistema electro-energético nacional de la isla.Con esto, la mayoría de las zonas de la capital sumaban en ese momento casi 40 horas sin luz. La Unión Eléctrica (UNE) detalló que trabaja incesantemente para el restablecimiento del servicio.Recientemente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, decretó una "emergencia energética" y apenas el 17 de octubre las autoridades ordenaron la paralización de todas las actividades laborales estatales no indispensables sumado al cierre de escuelas y la suspensión de acciones culturales y recreativas debido a la crisis energética.

