China y Rusia "tienen muchos socios" en su camino a un mundo multipolar más igualitario

China y Rusia "tienen muchos socios" en su camino a un mundo multipolar más igualitario

La XVI Cumbre de los BRICS+ es una muestra de los grandes cambios geopolíticos de los últimos años, que tienen como sello distintivo las buenas relaciones...

En 18 años, los países miembros del bloque BRICS —originalmente confirmado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— han visto cómo la hegemonía estadounidense cobra cada vez menos importancia ante un mundo donde el Sur Global y los países en desarrollo adquieren más protagonismo, indica el medio en su editorial. El diario vinculado al Partido Comunista chino también apunta que Moscú y Pekín "son buenos vecinos y buenos amigos" ante "la compleja y entrelazada situación internacional actual". Por ello, señala el medio, China espera que la XVI Cumbre de los BRICS+ —que se celebra en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre— sea un evento exitoso que logre transmitir señales positivas de unidad y cooperación, e impulse la colaboración estratégica y la cooperación práctica en diversos ámbitos entre las naciones que conforman este grupo. Reunión entre Putin y XiDe hecho, el presidente chino Xi Jinping ya se encuentra en Kazán para participar en la cumbre y ya se reunió con su homólogo ruso Vladímir Putin. Se trata del tercer encuentro entre ambos jefes de Estado en lo que va del año, algo que no ha sido visto con buenos ojos desde Occidente. "Se produjo un intercambio de opiniones tanto sobre Ucrania como sobre la situación internacional en general", comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov.El tema ucraniano "tomó un tiempo significativo", sin embargo, los dos mandatarios también abordaron las relaciones con Occidente, según Péskov. Durante la reunión con el presidente Putin, el presidente Xi declaró que el mundo está experimentando profundos cambios no vistos en un siglo, y la situación internacional es caótica y entrelazada; sin embargo, dijo, la profunda amistad entre China y Rusia, construida sobre generaciones de apoyo mutuo, permanecerá inalterada. Por todo ello, Global Times no duda en afirmar que la XV Cumbre de los BRICS+ en Kazán es "el mayor acontecimiento diplomático y de más alto nivel que acoge Rusia este año", ya que se trata, también, de la primera reunión de los líderes de los BRICS tras la ampliación del grupo. El bloque, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán el 1 de enero de 2024.

