"Todos los consumidores europeos sufrirán porque subirá el precio de cualquier gas, no solo el ruso"

El corredor ucraniano es una de las dos rutas por las que el gas ruso llega a Europa. El acuerdo de cinco años firmado en 2019 sobre el tránsito de gas ruso a Europa a través de Ucrania expira a finales de 2024. Kiev ha declarado en repetidas ocasiones que no tiene intención de prorrogarlo. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, también declaró que la UE está preparada para el fin del acuerdo de tránsito y no espera un déficit."Si no hay tránsito, en plena temporada de calefacción, a partir del 1 de enero, este gas no llegará a Europa por ninguna otra ruta. Lo que significa que Europa perderá 15.000 millones de metros cúbicos en términos anuales, provocará una escasez de suministro en el mercado europeo y hará subir los precios del gas", comparte Ígor Yushkov.Respondiendo a la pregunta de hasta qué nivel podrían aumentar los precios de cambio del gas en Europa si se suspende el tránsito, respondió: "Todo dependerá del invierno, de cuál será la temperatura tanto en Europa como en Asia (...) Pero en cualquier caso, yo pienso que si se detiene el tránsito en este momento, el precio puede aumentar entre 200 y 300 dólares por cada 1.000 metros cúbicos con respecto al costo que tendrá el 1 de enero".Sin embargo, luego volverá gradualmente a su valor anterior en un mes o mes y medio, precisó Yushkov, ya que "Europa tiene mucho gas almacenado bajo tierra y el consumo en el sector industrial disminuirá con el aumento de los precios".El valor del gas en Europa a principios de agosto superó por primera vez desde diciembre los 450 dólares por 1.000 metros cúbicos, en medio de preocupaciones sobre el tránsito a través de Ucrania, debido a los acontecimientos en la zona de Sudzha en la región de Kursk.El precio medio de intercambio del gas en el mercado europeo el año pasado fue de unos 460 dólares por cada 1.000 metros cúbicos. En el primer semestre de este año, el valor se mantuvo mayormente estable, con un promedio de alrededor de 310 dólares en el primer trimestre y casi 355 dólares en el segundo, lo que corresponde al nivel de mayo-junio de 2021, el comienzo mismo de la crisis energética en Europa. Las cotizaciones promedio en el tercer trimestre aumentaron a 405 dólares.

