https://noticiaslatam.lat/20241020/defensas-aereas-derriban-110-drones-de-ataque-ucranianos-en-siete-regiones-de-rusia-1158378436.html

Defensas aéreas derriban 110 drones de ataque ucranianos en siete regiones de Rusia

Defensas aéreas derriban 110 drones de ataque ucranianos en siete regiones de Rusia

Sputnik Mundo

MOSCU (Sputnik) — Las defensas aéreas rusas interceptaron 110 drones de ataque ucranianos en siete regiones de la parte europea de Rusia en la noche del sábado... 20.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-20T04:47+0000

2024-10-20T04:47+0000

2024-10-20T05:46+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

drones

ministerio de defensa de rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/01/1149389847_0:163:2573:1610_1920x0_80_0_0_1d7361e8210824da22622a6f7c1a0dba.jpg

La mayoría de estos vehículos aéreos no tripulados, 43, fueron interceptados en la región de Kursk; 27, en la de Lípetsk; 18, en la de Oriol; 8, en la de Nizhni Nóvgorod; 7, en la de Bélgorod; 6 en la de Briansk; y uno, en la de Moscú. El Ministerio de Defensa no especificó los blancos de estos ataques que calificó de "terroristas". En la región de Nizhni Nóvgorod, cuatro bomberos sufrieron heridas leves por esquirlas mientras los sistemas de defensa aérea y guerra electrónica estaban repeliendo un ataque con drones contra un polígono industrial de la ciudad de Dzerzhinsk, al oeste de la capital regional, comunicó el gobernador Gleb Nikitin en la red social Telegram.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Durante los últimos meses, se han intensificado los ataques ucranianos con drones contra refinerías de petróleo y depósitos de combustible en Rusia, en primer término en las provincias fronterizas pero también en zonas más apartadas. En respuesta, Rusia reanudó a finales de marzo pasado los ataques de represalia a gran escala que van dirigidos, en particular, contra instalaciones del sector energético de Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20241020/la-defensa-antiaerea-rusa-intercepta-un-dron-de-ataque-ucraniano-que-volaba-hacia-moscu-1158376928.html

https://noticiaslatam.lat/20241016/ocho-heridos-por-ataque-de-un-dron-ucraniano-a-un-autobus-en-belgorod-1158267561.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, drones, ministerio de defensa de rusia