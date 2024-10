https://noticiaslatam.lat/20241018/spacex-demanda-a-la-comision-de-california-por-su-negativa-a-permitir-mas-lanzamientos-de-cohetes-1158328013.html

SpaceX demanda a la comisión de California por su negativa a permitir más lanzamientos de cohetes

Sputnik Mundo

La compañía SpaceX del empresario estadounidense Elon Musk demandó a la Comisión Costera de California el 15 de octubre en Los Ángeles por su negativa a... 18.10.2024

internacional

spacex

california

🚀 conquista espacial

elon musk

La dicha Comisión, compuesta de 12 miembros, controla el uso de tierras y aguas en los más de 1.600 kilómetros de la costa del estado, incluida la base espacial de Vandenberg. El 10 de octubre, el comité votó con un seis a favor y un cuatro en contra de bloquear el aumento del número de los lanzamientos solicitados por SpaceX. Algunos inspectores también justificaron su decisión que los lanzamientos espaciales comerciales no son una actividad del gobierno federal, por lo que la empresa debe cumplir con las normas de la autoridad de la comisión. Según Musk, es injusto que la Comisión tenga el poder de regular los lanzamientos de cohetes de su compañía, alegando que los lanzamientos no tenían "efectos significativos sobre los recursos costeros". El empresario acusó a la Comisión de "extralimitación inconstitucional", entrometiéndose en la seguridad nacional y otros intereses federales.Más que eso, señaló que un miembro de la Comisión criticó a Musk por sus declaraciones, precisamente, por "difundir mentiras políticas". A su vez, el empresario apoya al Partido Republicano estadounidense, y se muestra a favor del candidato Donald Trump de cara a las próximas elecciones del 5 de noviembre.SpaceX lleva utilizando la base aérea de California desde 2013. Durante todo el año 2023 se lanzaron un total de 28 cohetes Falcon 9. Por su parte, la Fuerza Aérea estadounidense propuso aumentar el número de lanzamientos anuales de 36 a 50, manifestando que tal decisión no viola los requisitos de la agencia costera de California.

california

