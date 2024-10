https://noticiaslatam.lat/20241018/israel-estaria-aplicando-un-plan-militar-para-suspender-el-ingreso-de-ayuda-humanitaria-en-gaza-1158317275.html

Israel estaría aplicando un plan militar para suspender el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza

Israel estaría aplicando un plan militar para suspender el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza

Sputnik Mundo

En medio de los ataques aéreos israelíes y las incursiones terrestres, la ayuda humanitaria que ingresa a Gaza se redujo en más de la mitad en lo que va de... 18.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-18T02:59+0000

2024-10-18T02:59+0000

2024-10-18T02:59+0000

internacional

seguridad

lloyd austin

israel

eeuu

washington

fuerzas de defensa de israel (fdi)

hamás

the economist

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0b/1158185189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d2c58db64941b9273f6a047d3ff0dc9.jpg

La situación está generando la molestia de Estados Unidos. La carta de los secretarios, Antony Blinken y Lloyd Austin, del 14 de octubre, en la que advirtieron a Israel con suspender el envío de armas si no permitía el ingreso de más ayuda humanitaria, es el llamado "más abierto" de Washington desde el comienzo del conflicto y provocó que se permitiera el ingreso de suministros en el norte de Gaza, según el medio."El plan de los generales" fue propuesto por un grupo de militares retirados con la intención de "eliminar" a los integrantes del movimiento palestino Hamás y presionar a sus líderes para la liberación de rehenes israelíes. Este consiste en suspender el suministro de alimentos en el norte de Gaza, en el que, según The Economist, hay 400.000 civiles y exigirles que se desplacen a otras zonas a las que llegan los suministros o serán tratados como combatientes.El diario británico indicó que aplicar un plan de este tipo probablemente equivaldría a "matar de hambre" a la población palestina y violaría el derecho internacional. Las FDI y sus altos mandos, como Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor, y Yoav Gallant, ministro de Defensa israelí, insisten en que sus operaciones tienen el objetivo de impedir que Hamás se reagrupe.Sin embargo, oficiales israelíes consultados por The Economist, aseguraron que las operaciones "están claramente dirigidas a conseguir que los civiles abandonen el norte de Gaza", aunque, dijeron que los palestinos "se niegan marcharse". Un oficial dijo que "algunos de los altos mandos" están buscando este resultado, pero no tienen "fuerzas suficientes" para el plan.El medio británico citó a un funcionario israelí que admitió que, con los mandos preocupados por el Líbano e Irán donde las fuerzas terrestres de las FDI llevan a cabo una campaña militar en contra del movimiento Hizbulá y los estrategas se concentran en la respuesta a la ofensiva iraní- los comandantes en Gaza pudieron "haber tomado su propia iniciativa".The Economist consideró como "incoherente" la estrategia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien no ha presentado un plan global para el "día después" de la guerra en Gaza. Agregó que, mientras algunos en Tel Aviv proponen ceder el control a una administración de líderes palestinos, los partidos de su coalición quieren construir "asentamientos" en el enclave.

https://noticiaslatam.lat/20241017/la-oms-senala-que-tiene-datos-sobre-posible-uso-por-israel-de-fosforo-blanco-en-el-libano-1158311796.html

https://noticiaslatam.lat/20241016/tras-amenaza-de-eeuu-israel-permite-que-50-camiones-con-ayuda-entren-al-norte-de-gaza-1158278965.html

israel

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, lloyd austin, israel, eeuu, washington, fuerzas de defensa de israel (fdi), hamás, the economist