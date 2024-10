https://noticiaslatam.lat/20241017/empresa-de-energia-britanica-consume-madera-de-bosques-de-gran-importancia-medioambiental-1158299358.html

Empresa de energía británica consume madera de bosques de gran importancia medioambiental

De acuerdo con correos electrónicos internos de la empresa citados por el periódico, parte de la madera procedía de tierras privadas de "alto riesgo" que carecían de "información de trazabilidad disponible públicamente" y eran sensibles desde el punto de vista medioambiental. Con ello, los ejecutivos de la empresa estaban al tanto del valor ecológico de esta madera. Además, según estos documentos, "es probable que parte [del material procedente de la zona de bosque antiguo] llegara a la central eléctrica de Drax" y a la de Lynemouth, en el norte de Inglaterra, a la que la mencionada compañía suministra electricidad.Aunque las acciones en sí no son ilegales, muchos expertos en medioambiente creen que los bosques primarios deben protegerse por sus beneficios ecológicos, como la absorción y el almacenamiento de carbono atmosférico durante siglos.Por otra parte, según la investigación del regulador gubernamental de los sectores de la electricidad y el gas natural —Ofgem— la empresa no facilitó datos precisos y fiables sobre el tipo de madera utilizada, algo que "no tiene excusas", subraya el comunicado respectivo del organismo. De hecho, Drax acordó pagar una multa de unos 32 millones de dólares por no haber registrado unos datos adecuados sobre la procedencia de la madera que se quemó entre abril de 2021 y marzo de 2022. Al mismo tiempo, cabe destacar que solo en 2023 la compañía recibió subvenciones estatales en el ámbito ecológico por un valor de unos 1.300 millones de dólares.En agosto, el grupo de expertos del think tank Ember publicó un informe que concluía que la central de biomasa de Drax era una causa importante de emisiones de dióxido de carbono en el Reino Unido. Un portavoz de la empresa declaró entonces a los medios británicos que las conclusiones de Ember eran "erróneas".Como precisa Financial Times, Drax es "una pieza clave" de la infraestructura energética del Reino Unido, ya que suministra el 5% de la electricidad del país desde su central de Yorkshire, reconvertida de carbón a biomasa, y se declara defensora de los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Conforme con el periódico, la empresa recibió en 2023 algo menos de 1.300 millones de dólares en subvenciones ecológicas por parte del Gobierno y "ahora busca más financiación de los contribuyentes para cuando finalice este acuerdo".El régimen de subvenciones para las centrales eléctricas de Drax finaliza en 2027, pero el Gobierno está consultando planes para ampliarlo hasta el final de la década, "lo que podría costar a los contribuyentes 5.200 millones de dólares adicionales", concluyen medios locales.

