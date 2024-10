https://noticiaslatam.lat/20241015/el-credito-a-argentina-y-la-necesidad-de-sostener-a-kiev-que-hay-detras-de-los-cambios-en-el-fmi-1158240747.html

El crédito a Argentina y la necesidad de sostener a Kiev: ¿qué hay detrás de los cambios en el FMI?



El 11 de octubre, el FMI comunicó su decisión de "reducir los costos de endeudamiento para los países miembro" en un 36%, una magnitud que según el organismo equivale a 1.200 millones de dólares anuales que países endeudados deberán pagarle al organismo. La resolución implica una reducción de las sobretasas que el organismo le cobra a los deudores más allá del préstamo y sus intereses.Nemiña —investigador del Conicet y académico de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)— explicó que los créditos que otorga el FMI a los países no solo generan intereses sino que también generan sobrecargos vinculados al monto solicitado y al tiempo de repago del crédito. En ese sentido, puso como ejemplo que el organismo impone estos cargos extra cuando los países acceden a préstamos que superan el 187,5% de su cuota y si el pago se realiza en plazos mayores a 36 o 51 meses.De acuerdo al experto, se trata de un mecanismo impuesto por el FMI "con el objetivo de desalentar el uso excesivo de tiempo y de monto en el financiamiento" pero que solía ser cuestionado por convertirse en "un castigo adicional e injusto a los países que solicitan el financiamiento y que están en crisis de balanza de pagos".Uno de los más entusiastas replicadores de la noticia fue el exministro Guzmán, titular del Ministerio de Economía argentino entre el 2019 y 2022, bajo la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023). Además de firmar un reclamo público junto a más de 150 economistas —entre ellos el estadounidense y Premio Nobel Joseph Stiglitz o el francés Thomas Piketty—, Guzmán había reclamado la eliminación de las sobretasas cuando debió renegociar la deuda por el préstamo de 45.000 millones de dólares que el FMI había otorgado a Argentina durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).Nemiña recordó que estos sobrecargos impuestos por el FMI "no estaban en el radar" del Gobierno argentino cuando, en los primeros meses del período de Fernández, Guzmán buscó sentarse a renegociar el pago de la deuda. "Ahí se descubre que por el monto exagerado de la deuda que había tomado la gestión de Macri, había una carga importante de sobretasas. Eso no estaba en el radar de Argentina porque nunca se había tomado un crédito de tal magnitud", apuntó el experto.Para el analista, la insistencia de Guzmán y el Gobierno argentino —continuada luego por su sucesor, Sergio Massa— fueron uno de los dos factores clave a la hora de promover un cambio en el FMI, que no accedió a eliminar los sobrecostos pero aprobó "una solución intermedia" al aumentar el umbral a partir del que se cobran y disminuir las alícuotas. Según el propio organismo, la cantidad de países sujetos a las sobretasas pasará de 20 a 13 en 2026.Nemiña consideró que la estimación hecha por Guzmán de que la resolución ahorrará a Argentina unos 450 millones de dólares al año es plausible y aseguró que será "doblemente importante" para Argentina y cualquier país en desarrollo debido a que "combina un ahorro fiscal con un ahorro de divisas, algo que siempre está en déficit en los países desarrollados".¿La necesidad de ayudar a Ucrania influyó?Si bien la campaña de Guzmán y los demás economistas puede haber sido importante, para Nemiña no fue el único factor que puede sospecharse detrás del cambio de postura del FMI: para el académico, el conflicto en Ucrania y la intención de EEUU y Europa de apoyar a Kiev también jugaron un rol clave.En ese sentido, el experto enfatizó que los sobrecargos dejaron de ser un factor que afectaba solo a los grandes deudores del organismo como Argentina, Egipto o Pakistán, sino que "también abarcaron a Ucrania, un país con una importancia geopolítica clave para las potencias de Occidente".Nemiña mencionó también la voluntad del FMI de mantener una "legitimidad" ante los países en desarrollo, sus habituales clientes cuando deben recurrir a préstamos ante crisis financieras. Para el académico, el Fondo Monetario sigue manteniendo "un papel muy importante como prestamista cuasi de última instancia ante las crisis de balanza de pagos", aún en un contexto internacional en el que el universo financiero comienza a diversificarse.El académico señaló que, si bien la oferta de financiamiento para el desarrollo se ha fortalecido con la aparición de nuevos instrumentos como el Banco de los BRICS o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), el FMI aún "no tiene competidor" en el financiamiento para la liquidez. "Existen los swap chinos y el Acuerdo de Reservas de Contingencias de los BRICS pero todavía no han logrado desarrollarse como una alternativa sino más bien como un complemento", señaló.

