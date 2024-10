https://noticiaslatam.lat/20241013/petro-ordena-un-bombardeo-contra-un-grupo-disidente-de-las-farc-en-el-cauca-1158214803.html

“El EMC (Estado Mayor Central) al bombardear población civil nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas. Les envío un mensaje: venzan la codicia y hagan la paz en favor del pueblo colombiano”, escribió Petro en su cuenta de la red social X.El anuncio del presidente se produce después de que el ejército colombiano lanzara la Operación Perseo con el objetivo de recuperar el control territorial en El Plateado, una localidad de apenas unos 8.000 habitantes en el municipio de Argelia, hasta ahora en manos del Estado Mayor Central, un grupo disidente de las FARC que no participó en el proceso de negociaciones con el gobierno.La operación militar fue respondida por los elementos guerrilleros con un ataque con drones explosivos que causaron heridas a 17 civiles y militares, de acuerdo con recuentos de la prensa local.El general del ejército colombiano Luis Emilio Cardozo Santamaría dijo este sábado que las fuerzas militares ya ocuparon el centro del poblado. “No hay territorio vedado para la fuerza pública”, dijo el mando militar. “Estamos trabajando para llevar paz, progreso y tranquilidad”.¨Mientras no se haga un cambio en esas economías ilegales siempre van a estar ustedes a merced de los grupos armados ilegales (...) Si ustedes no ayudan y no contribuyen al cambio en sus territorios y en su economía va a ser muy difícil que ustedes puedan vivir en paz y en tranquilidad”, dijo Cardozo.Petro hizo también un llamado a las juntas de acción comunal y a las organizaciones populares del Micay, en la zona de la operación militar, a “dejar de atender órdenes impuestas del MC”.“La región debe ser gobernada por la población civil misma y no por quienes traquetean con mafias mexicanas y extranjeras”, afirmó el presidente en referencia al grupo guerrillero denominado Carlos Patiño y que tenía el control de la región.De acuerdo con el mandatario, después de más de 5 años de dominio sobre El Plateado del Estado Mayor Central, la región se convirtió “en una bolsa internacional de la cocaína”.“A todos los campesinos del cañón del Micay, se les entregarán, después de la acción militar, el poder en la región, semillas de producción lícita y atención social del Estado”, señaló Petro en otra publicación en la red X.

