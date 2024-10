https://noticiaslatam.lat/20241013/israel-insiste-en-mantener-la-designacion-de-guterres-como-persona-non-grata-1158215237.html

Israel insiste en mantener la designación de Guterres como persona non grata

Israel insiste en mantener la designación de Guterres como persona non grata

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo este 12 de octubre que el Gobierno de Tel Aviv no dará marcha atrás en su decisión de declarar...

“Declaré al secretario general de las Naciones Unidas una personalidad indeseable y que se prohibiera su entrada a Israel, debido a que no condenó el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel y su comportamiento antisemita y antiisraelí”, comentó Katz en una publicación en la red social X.De acuerdo con el funcionario, una encuesta hecha en Israel mostró que el 87% de la población en Israel apoya la decisión de declarar al portugués como una persona non grata.“Guterres puede seguir intentando recoger firmas de apoyo de los miembros de la ONU; la decisión no cambiará”, puntualizó el diplomático israelí.Más de 100 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suscribieron este 11 de octubre una carta redactada por Chile que expresa su respaldo al secretario general del organismo.La iniciativa chilena recibió en un comienzo el apoyo de Brasil, Colombia, Sudáfrica, Uganda, Indonesia, España, Guyana y México; posteriormente, se unieron las demás naciones, entre ellas miembros del Consejo de Seguridad de la ONU como Rusia, China y Francia, hasta superar el centenar.

