Un estudio revela el verdadero origen étnico de Cristóbal Colón

Un estudio revela el verdadero origen étnico de Cristóbal Colón

Cristóbal Colón era un judío sefardí del Mediterráneo occidental, de acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Granada a partir de los restos...

El canal afirma haber "reescrito la historia" con el documental Colón ADN, su verdadero origen, que salió al aire el 12 de octubre, cuando en España se celebra la Fiesta Nacional que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América. El estudio confirmó una conclusión que ya se dio a conocer en 2005, que los restos de Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla son auténticos, sin descartar que lo sean también los restos que reposan en la Catedral de Santo Domingo, en República Dominicana. El ADN de Hernando Colón, el hijo de Cristóbal, permitió esclarecer la ascendencia judía. Los autores del documental identificaron hasta 25 teorías sobre el lugar de nacimiento del navegante, pero no todas estaban igual de bien argumentadas, por lo que se probaron solo ocho que ofrecían la posibilidad de comparar el ADN. En algunos casos, las hipótesis eran tan concretas que implicaban analizar posibles parientes residentes en Portugal, Galicia, Guadalajara y Mallorca. En otros casos, las comparaciones debían basarse en ADN de poblaciones locales como Génova, Navarra o Valencia. La investigación descarta que el almirante fuera de Guadalajara, Portugal, Galicia, Navarra o Mallorca, según diversas hipótesis que podrían cotejarse con el ADN de hipotéticos parientes. Un estudio realizado por el historiador Marcial Castro a principios de este siglo confirma la teoría de Francesc Albardaner sobre los orígenes judíos de Colón.El mismo ADN da al traste con la hipótesis de que Colón era un genovés, pues los varones apellidados Colombo que residen actualmente en la zona del norte de Italia, entre Génova y Milán, no tienen rasgos genéticos parecidos. Colón ADN, su verdadero origen descubre que Colón probablemente pertenecía a una familia de judíos conversos de Valencia, según las pruebas genéticas, lo que le obligó a ocultar su verdadero lugar de nacimiento.El forense y catedrático de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, quien lideró esa investigación de 22 años de duración, no duda en situar la cuna de Colón fuera de la península itálica. "Ubicación geográfica: Mediterráneo occidental. Toda esta parte", afirmó el científico.

