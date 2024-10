https://noticiaslatam.lat/20241011/rusia-se-pronuncia-en-contra-de-creacion-de-nuevo-fondo-del-banco-mundial-para-ucrania-1158162252.html

Rusia se pronuncia en contra de creación de nuevo fondo del Banco Mundial para Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — Rusia se opone a la creación de un nuevo fondo del Banco Mundial para Ucrania, pero la proporción de votos de Moscú en la organización... 11.10.2024, Sputnik Mundo

Sin embargo, la dirección del Banco Mundial ha dado garantías de que el dinero para el nuevo fondo procederá exclusivamente de los presupuestos de los países donantes, señaló la fuente. "El nuevo fondo no interactuará con los activos rusos ni con los ingresos procedentes de ellos bloqueados en Occidente", añadió. Además, el Banco Mundial no permitirá a Kiev utilizar el nuevo fondo de ayuda financiera sin control. Los promotores del nuevo fondo de asistencia financiera a Ucrania, creado por el Banco Mundial, son Canadá, Japón y Estados Unidos, precisó la fuente de la representación rusa del Banco Mundial, añadiendo que tienen la intención de contribuir con al menos 10.000 millones de dólares. El Reino Unido también ha declarado su disposición a apoyar el fondo, pero los representantes de Londres no especificaron la cantidad que están dispuestos a asignar. La fuente también señaló que el objetivo declarado es apoyar los esfuerzos de Ucrania en la implementación de reformas y el logro de la estabilidad macroeconómica, así como para la restauración y reconstrucción. El nuevo fondo de ayuda financiera a Ucrania creado por el Banco Mundial no permitirá a Kiev utilizar los fondos asignados para fines militares.

