Policía de Nicaragua: "Rusia nos ha preparado para mejorar el enfrentamiento al crimen organizado"

11.10.2024

En diálogo con Sputnik, el director de la Policía Nacional nicaragüense, Primer Comisionado, Francisco Díaz, afirmó que este país mantiene en seis la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, como resultado de la estrategia denominada Muro de Contención y a las capacidades de sus miembros, fortalecidas por la cooperación de Rusia.El jefe policial explicó que en Nicaragua solamente el 2% de los ilícitos cometidos son delitos de alta peligrosidad, mientras que el 98% son "menores"; es decir "delitos de convivencia social", que no están vinculados al crimen organizado.Nicaragua está expuesta, en su frontera sur, a la expansión de la violencia homicida originada en el fenómeno del sicariato, que es vinculado al ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes.Incursión de mareros salvadoreñosPor el norte, la incursión de mareros a este territorio se ha visto incrementada en 2024, por aquellos que huyen de El Salvador e ingresan a Nicaragua, a través de puntos ciegos en el borde fronterizo con Honduras y se internan en los departamentos nicaragüenses de Chinandega (occidente) y Madriz (norte)."Hasta el día de hoy hemos detectado 13 mareros que habían entrado ilegalmente a nuestro país, a través de nuestro trabajo los detectamos, los capturamos y ya fueron entregados a las autoridades salvadoreñas", señaló.Díaz dijo a este medio, que la captura de los mareros salvadoreños es el resultado del sistema de inteligencia policial y de modelo comunitario que predomina en Nicaragua desde 1979, cuando se fundó la Policía Sandinista durante el proceso revolucionario que vivió esta nación centroamericana.A juicio de la cartera, este es un "modelo único que solo con un Gobierno sandinista se puede hacer", porque es el vínculo territorial de la policía con las instituciones gubernamentales y la comunidad, para la efectividad de su relación con el tejido social.Modelo comunitario policialAsí pues, este país latinoamericano vincula el modelo comunitario de inteligencia policial a la estrategia de seguridad nacional denominada Muro de Contención, que se percibe como un conjunto de acciones dirigidas a evitar la incursión de la actividad criminal internacional, cuya dirección y operatividad recae en fuerzas del Ejército de Nicaragua y su Policía Nacional."Esta estrategia de nuestro Gobierno tiene como resultado que en Nicaragua no tenemos maras, no tenemos bodegas del narcotráfico, no tenemos pistas clandestinas para aterrizaje de medio aéreos del narcotráfico; y eso es porque la estrategia es de articulación de nuestra policía con nuestros hermanos del Ejército, del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y la dirige nuestro jefe supremo, el comandante [Presidente] Daniel [Ortega] y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario [Murillo]", agregó.En este sentido, Díaz argumentó que las capacidades y fortalezas del cuerpo policial de Nicaragua han evolucionado para enfrentar los desafíos actuales en materia del crimen organizado, la delincuencia trasnacional y el delito informático, mediante la cooperación del Gobierno de la Federación de Rusia."En Nicaragua tenemos un Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia que nos capacitan en el tema del tráfico internacional de drogas, en el tema de lavado de activos y en el tema de los delitos de ciberseguridad; para eso vienen instructores y profesores de la Federación de Rusia, y nos han preparado a cienes de compañeros hombres y mujeres, policías no solamente en Nicaragua sino que también de la región" latinoamericana, manifestó Díaz.Cooperación policial con RusiaNicaragua y Rusia establecieron desde octubre de 2017 el centro de capacitación policial de referencia latinoamericana en la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, en marzo de 2024 se extendió el ámbito de la cooperación a las "técnicas, experiencias y buenas prácticas afrontar las amenazas al orden y la seguridad pública del país".Para tal efecto, la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó el acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre la cooperación en el ámbito de capacitación y superación profesional en la esfera de la actividad policialAl respecto, los países suscribieron el acuerdo "tomando en cuenta el ámbito de la formación profesional en la esfera de la actividad policial uno de los factores más importantes de asegurar la interacción eficaz entre las partes para afrontar los retos y las amenazas al orden y la seguridad pública", explica el instrumento aprobado por el Parlamento nicaragüense.Los acuerdos en materia de seguridad entre Managua y Moscú, han permitido a profesionales de la policía de Nicaragua especializarse en la nación euroasiática, según el alto cargo."También nuestros oficiales van a la Federación de Rusia a recibir capacitaciones constantemente y eso ha sido por el apoyo del gobierno de la Federación de Rusia, del presidente Vladímir Putin, del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia y la Guardia Nacional de Rusia", agregó Díaz.En el contexto del fortalecimiento de la cooperación en temas de seguridad con Rusia, el jefe de la Policía de Nicaragua, recordó que esté país enfrentó un fallido golpe de Estado en 2018 que puso a prueba las capacidades de la institución del orden."Fue un intento fallido de golpe de Estado violento, destruyeron infraestructura económica y sembraron el terror, y cometieron delitos de asesinato, a nosotros nos asesinaron 22 compañeros policía, incluyendo dos compañeras mujeres, nos destruyeron decenas de unidades de policías, pero de este daño fue superado, se está superando y podemos asegurar que la familia nicaragüense, el pueblo de Nicaragua lo que desea es la paz y vivir en paz", enfatizó Díaz.

