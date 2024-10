https://noticiaslatam.lat/20241011/pese-a-las-declaraciones-altisonantes-israel-es-incapaz-de-lanzar-un-ataque-potente-contra-iran-1158170422.html

Pese a las declaraciones altisonantes, Israel es incapaz de lanzar un ataque "potente" contra Irán

Pese a las declaraciones altisonantes, Israel es incapaz de lanzar un ataque "potente" contra Irán

Sputnik Mundo

El 10 de octubre, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que el próximo ataque de Israel contra Irán será "potente, preciso y, sobre todo... 11.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-11T13:03+0000

2024-10-11T13:03+0000

2024-10-11T13:03+0000

defensa

israel

irán

🌍 oriente medio

📰 escalada entre israel e irán

🛡️ zonas de conflicto

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0b/07/1145483125_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ab598c212e85ec2832eda58b6fd316e4.jpg

Israel es incapaz de cumplir dos de los tres calificativos que Gallant utilizó. Tel Aviv demostró que es capaz de realizar ataques sorprendentes, en particular, el bombardeo de la Embajada iraní en Damasco, el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyá, en Teherán y el ataque terrorista con bíperes en Líbano son prueba de ello, aunque gran parte de la sorpresa se debe a la voluntad de Israel de incumplir el derecho internacional y humanitario.El término "preciso" no tiene cabida. En el último año, los ataques de Israel contra Gaza y Líbano sirven de prueba de que aunque Israel tenga la capacidad de ser preciso, no tiene la intención de serlo. La destrucción de Gaza por parte de Israel ha sido tan indiscriminada como cualquier otra cosa que el mundo haya visto desde la invasión mongola de Persia.Israel mostró que tiene grandes bombas y una fuerza aérea capaz, pero Irán no es Gaza, ni siquiera es Líbano. Irán es más que capaz de defenderse de un ataque de Israel de lo que se parezca a sus ataques contra Líbano, destacan los analistas. "Irán produce algunos de los mejores sistemas de defensa [aérea] del mundo", comentó a Sputnik el periodista Ehsan Safarnejad, residente en Irán."Por tanto, ese escenario es muy poco plausible", concluyó.Esto descarta un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, al menos uno significativo, subrayó Safarnejad, señalando que las 80 toneladas de bombas antibúnker utilizadas para matar al líder de Hizbulá, Hassan Nasralá, no fueron directamente responsables de su muerte.Según los medios israelíes, Nasralá murió asfixiado por los "gases tóxicos" que se desprendieron en la explosión. Otros acusan a los israelíes de utilizar armas químicas, pero todos coinciden en que Nasralá sobrevivió a la explosión.Según Safarnejad, otra opción que barajan los medios de comunicación y los expertos es que Israel ataque los depósitos y yacimientos de petróleo iraníes. Tras el ataque iraní del 1 de octubre, los precios mundiales del crudo subieron considerablemente. La semana pasada, el crudo Brent subió hasta los 80 dólares por barril después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondiera sin comprometerse: "Estamos discutiéndolo", cuando se le preguntó si el ataque israelí podría incluir infraestructuras petrolíferas iraníes.Aunque los países de la OPEP tienen suministros para compensar la diferencia si Irán no puede exportar petróleo, el susto para los inversores elevaría sin duda el precio. Si Irán cierra el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de abastecimiento mundial de petróleo que utilizan la mayoría de los países de la OPEP con exceso de oferta, los precios podrían subir por encima de los 100 dólares por barril, estimó el think tank The Soufan Center, dando paso a "una grave crisis energética"."Si [Israel decide] hacer eso, creo que podemos decir con relativa comodidad que la campaña [de Harris-Walz] tiene que despedirse de sus posibilidades electorales", enfatizó Safarnejad.En cambio, Safarnejad predice que el ataque israelí se producirá de una de las dos formas, o de una combinación de ellas: un ataque ostentoso contra un oleoducto iraní no crítico y atentados terroristas utilizando a sus apoderados en Irán."Espero que hagan algo como volar un oleoducto. No uno que sea de gran importancia estratégica, pero espero que lo hagan porque, obviamente, cuando se vuela un oleoducto, el gas fluye y el fuego se eleva unos metros por encima del suelo, por lo que es una respuesta teatral muy buena para que los israelíes digan 'Miren, hemos hecho algo'. Espero que lo hagan, pero no que lancen ningún ataque importante desde fuera de las fronteras iraníes", aseguró."El modus operandi [de Israel] es que suelen utilizar a sus colaboradores, los agentes, los saboteadores que tienen dentro de Irán y los proxies que tienen", continuó, señalando que una organización terrorista llamada M.E.K. asesinó a científicos nucleares iraníes en la década de 2000, así como un grupo que se hace llamar Jaish Adl.

https://noticiaslatam.lat/20241011/israel-afirma-haber-matado-a-un-jefe-de-una-unidad-de-misiles-antitanque-de-hizbula-en-el-libano-1158167845.html

https://noticiaslatam.lat/20241011/el-canciller-ruso-previene-a-israel-de-atacar-instalaciones-nucleares-civiles-en-iran-1158165973.html

israel

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ian DeMartino

Ian DeMartino

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ian DeMartino

israel, irán, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre israel e irán, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis