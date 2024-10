https://noticiaslatam.lat/20241011/gobierno-de-mexico-confirma-la-muerte-de-dos-personas-por-fuga-de-gas-en-planta-de-pemex-en-texas-1158180278.html

Gobierno de México confirma la muerte de dos personas por fuga de gas en planta de Pemex en Texas

El Gobierno de México confirmó la muerte de dos personas por una fuga de gas ocurrida el 10 de octubre en la refinería Deer Park, ubicada en Texas (sur de... 11.10.2024, Sputnik Mundo

El funcionario mexicano subrayó que las personas fallecidas no pertenecen a Pemex, sino a compañías de mantenimiento que se contrataron como un servicio externo a la refinería. "No hay personal de Pemex, salvo los directivos, pero [el resto] es originario de EEUU", puntualizó.Asimismo, Rodríguez Padilla detalló que el tipo de gas involucrado en el incidente es amargo, es decir, sulfhídrico, "completamente nocivo a la salud"."Tuvimos 35 [personas heridas], de las cuales se evaluaron localmente; se enviaron al hospital solamente a 13, que están bien de salud. Sin embargo, permanecen en el hospital por cuestiones de protocolo durante 24 horas", destacó.El titular de la petrolera mexicana señaló que se activaron protocolos de seguridad dentro de la refinería y en la zona en la que está el inmueble, además de que se estableció comunicación con las familias de las víctimas."Se están haciendo una serie de investigaciones para determinar las causas del accidente. Aún no podemos decir lo que hay. No podemos especular con las razones de lo que sucedió, hasta que se analicen [todos los elementos]", declaró.Respecto a las secuelas en la refinería, Rodríguez Padilla mencionó que alrededor de cinco plantas frenaron sus actividades. "Sin embargo, se detienen de manera temporal para ver si no hay más afectaciones", indicó.La refinería Deer Park fue uno de los proyectos más importantes en el sexenio del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Pemex considera como nacional la producción que este sitio envía desde Houston, tras la compra consumada hace tres años del 50% de acciones a su socia estadounidense Shell, por 600 millones de dólares, cuando tomó el control total del consorcio bilateral.El volumen de combustible llevado por la refinería estadounidense a México representa casi el 10% de su producción total de la planta texana, que vende el resto en EEUU o lo exporta a otros países.

