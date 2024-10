https://noticiaslatam.lat/20241011/detectan-irregularidades-en-el-gasto-de-la-ue-del-2023-equivalentes-a-casi-11000-millones-de-euros-1158162858.html

Detectan irregularidades en el gasto de la UE del 2023, equivalentes a casi 11.000 millones de euros

Las irregularidades en el gasto de la Unión Europea alcanzaron casi los 11.000 millones de euros en 2023, mientras que los niveles de deuda “están poniendo a... 11.10.2024, Sputnik Mundo

Según el medio británico, el año pasado se estimó que 10.700 millones de euros de los fondos del bloque europeo se ejercieron de forma "irregulares", un rango de error que se duplicó desde 2019. Los auditores encontraron también 20 casos de supuesto fraude en el financiamiento de la Unión Europea, un aumento del 43%.El funcionario europeo consideró que estos desafíos muestran la necesidad de que existan “estructuras sólidas de supervisión y rendición de cuentas”, tanto en el bloque europeo como en los Estados miembros, para mantener la confianza pública y salvaguardar los próximos presupuestos.El diario británico señaló que para solventar las irregularidades se otorgaron subvenciones a fondo perdido para proyectos del bloque europeo, esto pese a que no se cumplieron los requisitos o no pasaran por un proceso de comprobación de parte de las autoridades responsables.El presidente del Tribunal de Cuentas de Bruselas subrayó además que se debe prestar atención a los “compromisos impagados” de la Unión Europea, que durante 2024 han alcanzado una cifra récord de 543.000 millones de euros, de acuerdo con The Times.El endeudamiento de la UE también se duplicó desde 2021 hasta los 458.500 millones de euros, según el medio, lo que convirtió al bloque en uno de los mayores emisores de deuda de Europa. Los auditores advirtieron que la ayuda financiera de Bruselas a Ucrania aumentó de 16.000 millones de euros a 33.700 millones con “riesgos de posibles impagos”.

