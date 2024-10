https://noticiaslatam.lat/20241010/milei-admite-que-su-gobierno-no-esta-listo-para-levantar-el-cepo-cambiario-1158137401.html

Milei admite que su gobierno no está listo para levantar el cepo cambiario

Milei admite que su gobierno no está listo para levantar el cepo cambiario

Sputnik Mundo

En una entrevista con el diario británico 'Financial Times', el presidente argentino dijo que no puede precisar la fecha en la que eliminará el sistema que... 10.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-10T04:21+0000

2024-10-10T04:21+0000

2024-10-10T04:21+0000

américa latina

javier milei

argentina

cristina fernández de kirchner

mauricio macri

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/13/1157615130_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ea9c8898229a7056187928895548dc30.jpg

En el reportaje, publicado este miércoles 9 de octubre y en el que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente Javier Milei fue consultado si este era el momento para levantar las restricciones monetarias, conocidas popularmente como "cepo cambiario"."No, no todavía", fue la respuesta del mandatario, quien llegó al poder a finales del año pasado prometiendo implementar medidas de shock para revertir la profunda crisis económica que atraviesa el país desde hace varios años y que incluye una inflación mundial récord.Vale recordar que el cepo cambiario fue implementado a finales del 2011, en el inicio del segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para evitar la disparada del dólar en el mercardo local, producto de una reacción adversa de los mercados a su reelección.Su sucesor, Mauricio Macri, revirtió la medida en la primera semana de su presidencia, a finales del 2015 pero luego de ser derrotado estrepitosamente en la primera vuelta de las elecciones generales en las que buscaba su reelección, casi cuatro años después, nuevamente instaló los controles buscando frenar la devaluación del peso argentino en curso.De esta manera, tanto ciudadanos como empresas volvieron a ver limitada casi en su totalidad la capacidad de adquirir moneda extranjera. Esto, según expertos, ha frenado la llegada de inversiones al país, y ha creado además un mercado ilegal donde las divisas se pueden comprar, aunque a un precio más alto que el oficial.En la entrevista con FT, el presidente Milei dijo que recién se podrá eliminar el cepo cambiario cuando se cumplan algunas condiciones, entre ellas lograr una convergencia entre la inflación y la devaluación mensual del peso.En tanto, el ministro Caputo reafirmó que el levantamiento del control cambiario no es una prioridad para la actual administración."Los levantaremos cuando no cause estrés a la gente", dijo el alto funcionario, quien aseguró que durante las reuniones con inversiores internacionales la cuestión no es un tema central en las discusiones.

https://noticiaslatam.lat/20240705/un-segundo-semestre-de-incertidumbre-milei-resiste-a-la-devaluacion-y-crecen-dudas-en-los-mercados-1155932554.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

javier milei, argentina, cristina fernández de kirchner, mauricio macri