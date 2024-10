https://noticiaslatam.lat/20241010/el-espanol-rafael-nadal-pone-punto-final-a-su-carrera-de-tenista-profesional-a-los-38-anos-1158140912.html

El español Rafael Nadal pone punto final a su carrera de tenista profesional a los 38 años

El español Rafael Nadal pone punto final a su carrera de tenista profesional a los 38 años | Video

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Un hombre leyenda del tenis español, Rafael Nadal, de 38 años, anunció que abandona el deporte profesional. 10.10.2024, Sputnik Mundo

españa

⚽ deportes

rafael nadal

👤 gente

tenis

"Me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar" comentó Nadal, visiblemente emocionado en un video publicado en sus redes sociales.

⚽ deportes, rafael nadal, tenis