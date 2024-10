https://noticiaslatam.lat/20241009/hungria-afirma-que-a-puerta-cerrada-los-estados-de-la-otan-se-oponen-a-la-adhesion-de-ucrania-1158110294.html

Hungría afirma que a puerta cerrada los Estados de la OTAN se oponen a la adhesión de Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, declaró haber dicho a su homólogo ucraniano, Andréi Sibiga, que no existe ninguna posibilidad de... 09.10.2024, Sputnik Mundo

"La semana pasada le dije al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano [Sibiga], que estaba en Budapest, que no tengo ni idea de lo que le dicen, ni idea, de lo que intentan convencerlo, pero cuando nosotros [los miembros de la OTAN] estamos a puerta cerrada, la mayoría comparte la opinión que acabo de expresar", declaró Szijjarto en una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Económico Conjunto serbo-húngaro.El 30 de septiembre, Sibiga acudió a Budapest para una visita de trabajo. Era la primera visita de un ministro de Exteriores ucraniano a Hungría en cuatro años y medio.El 3 de octubre, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realizó una visita no anunciada a Kiev, durante la cual indicó que "Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN", y prometió seguir trabajando en este sentido hasta que el país se convierta en miembro de la Alianza. Rutte añadió que esperaba con impaciencia el día en que Ucrania ingresara en la OTAN, pero no dio ninguna fecha exacta.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado que la ampliación de la OTAN para incluir a Ucrania supondría una amenaza directa para la seguridad nacional de Rusia y que Moscú considera que el estatus de no alineado de Ucrania es extremadamente importante para poner fin al conflicto ucraniano.

