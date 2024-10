https://noticiaslatam.lat/20241007/miles-de-ucranianos-estarian-comodos-en-el-reino-unido-un-problema-para-el-gobierno-1158066016.html

Miles de ucranianos estarían cómodos en el Reino Unido: ¿un problema para el Gobierno?

Miles de ucranianos estarían cómodos en el Reino Unido: ¿un problema para el Gobierno?

Sputnik Mundo

El aumento de la población ucraniana en Gran Bretaña, que pasó de 40.000 a 160.000 personas tras la operación militar especial rusa de 2022, según el... 07.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-07T23:40+0000

2024-10-07T23:40+0000

2024-10-07T23:40+0000

internacional

política

reino unido

ucrania

oficina nacional de estadística de reino unido (ons)

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/11/1149817222_0:65:3409:1983_1920x0_80_0_0_9ad6ac4d470d975611ded741fe24d944.jpg

El Gobierno de Gran Bretaña permitió el ingreso a quienes huyeron de Ucrania, si los británicos se ofrecían a darles alojamiento durante seis meses, a diferencia de los solicitantes de asilo de otras naciones, a quienes se suele hospedar en hoteles, señaló el medio.The Economist afirmó que dos tercios de los ucranianos adultos que llegaron al Reino Unido son mujeres, debido a que a los hombres solamente se les permite salir de Ucrania si son mayores, si tienen alguna condición médica o tienen al menos tres hijos.Según una encuesta de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) británica, citada por el medio inglés, un 80% de los migrantes tienen licenciatura y la mayoría trabaja. Una quinta parte labora a distancia en sus antiguas empresas, sin embargo, muchos se encuentran subempleados, indicó el medio inglés.En la encuesta se preguntó a los ucranianos dónde preferirían vivir si creyeran que su país es seguro. En abril pasado, el 68% respondió que en Gran Bretaña, frente al 52% del año anterior. Casi la mitad no han visitado Ucrania desde que se marcharon.Aunque el gobierno de Gran Bretaña permite trabajar a los ucranianos y recibir prestaciones, incluida la atención médica, son tratados como visitantes temporales y no como refugiados, indicó The Economist.Tras pasar cinco años en la isla europea, la mayoría de los trabajadores extranjeros y refugiados pueden solicitar una residencia permanente, como en el caso de los hongkoneses que ingresaron con un régimen especial de visados, pero a los ucranianos solamente se les permitió permanecer tres años y prorrogar sus visados por 18 meses más, aseguró el medio.El nuevo Gobierno laborista en Gran Bretaña se encuentra ante un "dilema", en especial si el conflicto en Ucrania se prolonga, señaló The Economist, pues tendrá que decidir sobre el futuro de los ucranianos que llegaron a la isla británica y que se han asentado rápidamente junto con sus hijos.

https://noticiaslatam.lat/20230803/mas-de-100000-refugiados-ucranianos-en-gran-bretana-serian-expulsados-en-2025--1142200162.html

reino unido

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, reino unido, ucrania, oficina nacional de estadística de reino unido (ons), migración