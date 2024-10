https://noticiaslatam.lat/20241007/el-partido-gobernante-de-georgia-reiniciara-el-proceso-de-destitucion-contra-la-presidenta-1158052462.html

El partido gobernante de Georgia reiniciará el proceso de destitución contra la presidenta

El partido gobernante de Georgia reiniciará el proceso de destitución contra la presidenta

TIFLIS (Sputnik) — El partido gobernante Sueño Georgiano reanudará el procedimiento de destitución contra la presidenta de la República, Salomé Zurabishvili...

La decisión, explicó, se debe a las continuas visitas no autorizadas de Zurabishvili al extranjero. A pesar de que el mandato de la presidenta expirará este año, a juicio de Papuashvili, es importante que "Zurabishvili no se convierta en una expresidenta, sino en una presidenta destituida mediante el impeachment". Asimismo, expresó su seguridad de que en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre el Sueño Georgiano obtendrá una victoria por la mayoría constitucional y el proceso de destitución se realizará durante la primera reunión del nuevo Parlamento. El año pasado el partido gobernante inició el procedimiento de destitución contra Zurabishvili debido a que la presidenta realizó viajes no autorizados al extranjero. El 16 de octubre de 2023, el Tribunal Constitucional de Georgia dictaminó que la presidenta violó la ley, al viajar al extranjero pese a una prohibición gubernamental, y permitió que se iniciara el procedimiento de destitución. Dos días después, el Parlamento georgiano no logró reunir un número suficiente de votos de los legisladores para completar el procedimiento de destitución de la presidenta. A pesar de la decisión del Tribunal, Zurabishvili continúa sus viajes al extranjero sin acuerdo del presidente del Gobierno.

