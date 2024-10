El candidato apoyado por Lula revalida alcaldía de Río de Janeiro y derrota al bolsonarismo

https://noticiaslatam.lat/20241006/el-candidato-apoyado-por-lula-revalida-alcaldia-de-rio-de-janeiro-y-derrota-al-bolsonarismo-1158047777.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El actual alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, de centro, ganó las elecciones de este 6 de octubre con una amplia ventaja

Eduardo Paes, que en los comicios de Río era el candidato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva pese a no ser un político izquierdista, conquistó el 60,2% de los votos válidos, frente al 31% de Ramagem, el segundo candidato más votado. Dado que Paes obtuvo más del 50% de los votos válidos no será necesaria que vaya al balotaje, previsto para el 27 de octubre en las ciudades donde no haya una mayoría clara. El actual alcalde construyó una amplia alianza con partidos desde la derecha moderada hasta la izquierda y contó con el beneplácito de Lula para intentar frenar al bolsonarismo en la ciudad donde Bolsonaro inició su carrera política. Ramagem, por su parte, es un comisario de policía que fue director jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia en los años en que Bolsonaro fue presidente, y aunque no era muy conocido entre el gran público, el apoyo de su padrino político fue suficiente para darle un empujón en las encuestas. Sus intenciones de voto fueron creciendo a medida que Bolsonaro se implicó en la campaña electoral, pero no lo suficiente para hacer sombra a la popularidad de Paes. Por detrás de Paes (centro) y Ramagem (extrema derecha) quedó el candidato del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Tarcísicio Motta, con apenas el 4,1% de los votos. Los sondeos detectaron en las últimas semanas que el elector progresista que idealmente hubiera votado a Motta migró hacia Paes en una estrategia de voto útil para frenar a la derecha. Paes fue alcalde entre 2009 y 2016, y cuando no pudo presentarse en una tercera ocasión la alcaldía estuvo en manos de Marcelo Crivella (2016-2020), un pastor evangélico de extrema derecha que acabó siendo muy impopular entre los cariocas. Cuando recuperó la alcaldía en el año 2020 basó su planteamiento en recuperar todo lo que su antecesor había echado a perder, sobre todo en relación al transporte público y al legado de los Juegos Olímpicos de 2016. La amenaza de que con el inexperto Ramagem la ciudad podía volver a caer en manos de un incompetente ha sido la principal baza de su campaña. A pesar de que Bolsonaro resultó derrotado en su cuna política, mantiene una cuota de poder importante: su hijo Carlos Bolsonaro fue el concejal más votado, con el apoyo de más de 118.000 electores.

