La OMS cuestiona a Israel por declarar 'persona non grata' al secretario general de la ONU

El Gobierno de Israel declaró persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que este condenara la expansión del conflicto en Oriente Medio y pidiera un alto el fuego. Tedros Adhanom subrayó que la ONU era vital para fomentar la unidad y mantener la paz y la seguridad internacionales. La OMS, consignó, apoya completamente al secretario general de la ONU y al personal de ese organismo en sus misiones para prestar ayuda humanitaria a las personas vulnerables y solucionar los numerosos conflictos que afectan al mundo. Israel argumentó su decisión diciendo que Guterres no condenó inequívocamente el masivo ataque con misiles lanzado por Irán el pasado martes. El martes 1 de octubre, tras la operación de represalia de Irán contra Israel, el secretario general de la ONU condenó los ataques que se producen en Oriente Medio e instó a parar las hostilidades. Las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron una tanda de misiles contra Israel en represalia por los actos israelíes, según confirmó el presidente del país persa, Masud Pezeshkian. Los misiles iraníes destruyeron más de una veintena de aviones de guerra F-35 de la Fuerza Aérea Israelí, según informaron medios iraníes. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Irán, precisó que el ataque masivo con misiles balísticos estuvo dirigido contra importantes objetivos militares de Israel, en concreto bases militares y la sede del Mosad, la agencia de inteligencia israelí. Dmitri Gendelman, asesor del primer ministro israelí, afirmó que el ataque iraní no dañó la capacidad de combate de la Fuerza Aérea del país. La operación iraní se produjo en medio de la entrada de las tropas israelíes en el Líbano.

