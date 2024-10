https://noticiaslatam.lat/20241005/la-guardia-nacional-de-mexico-asume-seguridad-en-culiacan-y-releva-a-mando-militar-1158011702.html

La Guardia Nacional de México asume seguridad en Culiacán y releva a mando militar

La Guardia Nacional de México asume seguridad en Culiacán y releva a mando militar

Alrededor de 590 elementos de la Guardia Nacional de México se encargarán de la seguridad y vigilancia de Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa... 05.10.2024, Sputnik Mundo

El gobernador local Rubén Rocha Moya informó que los elementos de la Guardia Nacional —un cuerpo de 126.000 elementos creado en la pasada Administración de López Obrador para llevar a cabo de tareas de seguridad pública— ya están desplegados en la ciudad de poco menos de un millón de habitantes.Rocha Moya dijo que los elementos se harán cargo de la seguridad y la proximidad ciudadana, mientras concluye la revista extraordinaria de armamento de la Licencia Oficial Colectiva 204 de la Policía Municipal de Culiacán, que cuenta con 1.200 uniformados.Culiacán vive desde el pasado 9 de septiembre una ola de violencia como no se había visto en años por los enfrentamientos entre distintas fracciones del cártel de Sinaloa desatados a raíz de la captura en Estados Unidos del narcotraficante Ismael Mayo Zambada, uno de los dirigentes históricos del grupo criminal, quien, según su propia versión, fue traicionado por el grupo encabezado por los hijos del afamado narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán.De acuerdo con recuentos de la prensa local, más de120 personas han muerto en las últimas tres semanas en el marco de esta guerra interna en uno de los cárteles más poderosos de México.Este 4 d octubre, la prensa local reportó un enfrentamiento en el municipio de Angostura en el que participó un helicóptero artillado de la Fuerzas Armadas que abrió fuego contra vehículos civiles, sin que las autoridades ofrecieran una versión oficial sobre lo sucedido.En este contexto, este 4 de octubre se concretó un relevó del mando militar en la Tercera Región Militar, que abarca Sinaloa y Durango, la cual comanda a partir de ahora el general Guillermo Briseño Lobera, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.El gobernador Rocha dijo que con el cambio de mando en la Tercera Región Militar, a cargo ahora del general Briseño, se continuará con el apoyo a los operativos de seguridad que se llevan a cabo en Culiacán y en otros municipios cercanos.“Esperamos que nos ayuden, y nos van a ayudar, todas las medidas que está tomando el Ejército, en primer lugar, que no ha dejado de estar con nosotros, también la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Estatal, pues están muy coordinados trabajando y esto nos ha ayudado a que vayamos reduciendo, no acabando todavía, lamentablemente no podemos decir eso que ya esté concluido”, dijo el gobernador.Los 590 elementos de la Guardia Nacional se suman a los contingentes desplegados en el estado de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, que desde inicios de septiembre mantienen operativos de seguridad en la zona centro del estado.El nuevo comandante, el general Briseño, cuenta con estudios de posgrado como una Maestría en Administración Militar para la Defensa Nacional, y anteriormente fue comandante de la 40 Zona Militar, con sede en Guerrero; y también de la 16 Zona Militar, ubicada en Guanajuato.

