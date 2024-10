https://noticiaslatam.lat/20241005/el-premio-literario-que-desafia-las-sanciones-la-literatura-como-resistencia-en-venezuela-1158012941.html

El premio que desafía las sanciones: la literatura como resistencia en Venezuela

Este prestigioso galardón, que lleva el nombre del insigne novelista venezolano, es una de las distinciones más reconocidas en la narrativa latinoamericana y reafirma el compromiso del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) con la cultura y el pensamiento crítico. En esta edición, que celebra el 50 aniversario del Celarg, se busca destacar nuevamente el talento de los escritores de habla hispana, con el aliciente de que las novelas participantes, publicadas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, podrán hacerlo también en formato digital, ampliando el alcance de la convocatoria. Pedro Calzadilla, presidente del Celarg y destacado historiador venezolano, reflexionó con Sputnik sobre el significado de esta convocatoria en un contexto de desafíos económicos, políticos y culturales en Venezuela. Para Calzadilla, la reactivación del Premio Rómulo Gallegos simboliza más que un reconocimiento a la excelencia literaria: es una muestra del empeño de la nación por seguir adelante pese a las dificultades. "Esta es una buena noticia para el mundo de la literatura, para los escritores. Es una señal de que seguimos avanzando, que es un pueblo que no se ha detenido", señaló, subrayando que el hecho de que Venezuela haya sido objeto de más de 900 sanciones no ha impedido que el país continúe promoviendo la creación literaria.Una señal de resistenciaLa convocatoria de esta edición del premio ha sido especialmente significativa en un país que ha enfrentado los efectos devastadores de una guerra multifactorial, caracterizada por sanciones económicas y presiones internacionales. Calzadilla destacó que, al retomar y revitalizar esta importante iniciativa, Venezuela no solo reafirma su capacidad cultural, sino también su determinación para resistir ante las adversidades.Además, la reapertura de instituciones culturales como el Celarg, que había visto afectadas sus actividades, representa un renacimiento de la vida cultural venezolana. En palabras de Calzadilla, "cada centavo puesto en estas instituciones significa que hay una decisión y una capacidad para hacerlo", una afirmación que refleja el compromiso del gobierno bolivariano con la cultura, en momentos en que muchos críticos y medios de comunicación internacionales han tratado de deslegitimar iniciativas como el Premio Rómulo Gallegos.El legado de Rómulo Gallegos y la crítica al PremioA lo largo de los años, el Premio Rómulo Gallegos ha sido objeto de ataques, particularmente en medios de comunicación europeos y estadounidenses. Sin embargo, la polémica no ha empañado el prestigio del galardón, que ha sido otorgado a autores de la talla de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Elena Poniatowska. Para Calzadilla, las críticas no son nuevas. El presidente del Celarg destacó que el premio continúa siendo un termómetro de la libertad creativa que existe en Venezuela, donde los escritores pueden expresarse sin restricciones. "Aquí hay plena libertad. Cada uno escribe, piensa, sueña lo que desea", afirmó, desestimando las acusaciones de quienes tratan de deslegitimar el premio con fines políticos. Según Calzadilla, estas campañas buscan minar la moral del pueblo venezolano, “pero no han logrado su objetivo” agregó."El Nobel del pensamiento crítico universal"El Premio Rómulo Gallegos no es la única iniciativa destacada del Celarg en la actualidad. Pedro Calzadilla también habló sobre la reciente convocatoria al Premio Libertador al Pensamiento Crítico, una distinción que, en palabras del historiador, busca reconocer las obras de los grandes pensadores que desafían el orden hegemónico. "Es una especie de Nobel del pensamiento crítico universal", explicó. Este premio, creado en medio de la Revolución Bolivariana, está diseñado para promover el pensamiento antisistémico, anticapitalista y anticontragemónico. "No hay otro premio que reconozca al pensamiento crítico de esta manera", afirmó.Además de este premio, el Celarg se ha aliado con la Red en Defensa de la Humanidad y con la Casa de las Américas en Cuba para lanzar un concurso de ensayos breves que aborden el fenómeno del fascismo y el neofascismo en el mundo actual. Según Calzadilla, esta iniciativa es fundamental para reflexionar sobre los nuevos mecanismos de dominación, que no solo afectan a Venezuela, sino a muchas otras naciones. Con esta convocatoria, el Celarg busca sistematizar una reflexión colectiva sobre los desafíos que enfrenta la humanidad en el contexto de la guerra cultural y política que se vive en todo el mundo.La defensa de la cultura venezolanaFinalmente, Pedro Calzadilla, quien también fue ministro de Cultura de la nación latinoamericana, reflexionó sobre la importancia de la defensa de la identidad y los valores culturales en tiempos de agresión imperialista. El historiador trazó un paralelo entre las luchas de la independencia venezolana y las actuales, destacando que la identidad cultural es uno de los primeros frentes de ataque en cualquier operación de dominación. "Si logras disolver la identidad de un pueblo, lo demás viene de suyo, lo demás va a ocurrir", afirmó.En este sentido, el Celarg, bajo la dirección de Calzadilla, ha asumido la tarea de preservar y promover la memoria colectiva e histórica de Venezuela, como una forma de resistencia cultural. "La primera línea de defensa de un pueblo son sus valores, sus referencias culturales", concluyó.La XXI edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, junto con las demás iniciativas del Celarg, reafirma el compromiso de Venezuela con la cultura, la identidad y el pensamiento crítico en un momento en que el país sigue haciendo frente a las consecuencias provocadas por las medidas coercitivas unilaterales.Las inscripciones para participar en este galardón están abiertas hasta el 28 de febrero de 2025, y el ganador tendrá la oportunidad de ver su obra publicada en una edición de 50.000 ejemplares, consolidando una vez más la relevancia del premio en el panorama literario internacional.

