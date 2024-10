https://noticiaslatam.lat/20241005/boris-johnson-insinua-que-netanyahu-puso-microfonos-ocultos-en-su-bano-1158005585.html

Boris Johnson insinúa que Netanyahu puso micrófonos ocultos en su baño

Boris Johnson insinúa que Netanyahu puso micrófonos ocultos en su baño

Sputnik Mundo

El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, cree que, en 2017, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sembró un micrófono en su baño personal... 05.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-05T02:10+0000

2024-10-05T02:10+0000

2024-10-05T02:10+0000

internacional

boris johnson

benjamín netanyahu

israel

inglaterra

reino unido

espionaje

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/07/07/1127923077_0:71:681:454_1920x0_80_0_0_7def7b81461e40ff04766b086492bf8c.jpg

En una parte de sus memorias tituladas Unleashed (Desatado), Boris Johnson relata que, cuando Netanyahu visitó su oficina personal hace siete años, su equipo de seguridad encontró dispositivos de escucha en los baños después de que el político israelí —que entonces era ministro de Asuntos Exteriores— hubiera utilizado las instalaciones.Johnson escribe que, durante su reunión en su antigua oficina como ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Netanyahu (a quien llama Bibi) se excusó para ir al baño. Durante una entrevista con el diario The Telegraph, Johnson fue cuestionado sobre si podía dar más detalles sobre lo sucedido, pero respondió: “Creo que todo lo que hay que saber sobre ese episodio está en el libro”.Anteriormente, según relata The Telegraph, Israel fue acusado de colocar dispositivos de escucha en la Casa Blanca. Según funcionarios estadounidenses, Washington llegó a la conclusión de que Israel estaba probablemente detrás de la colocación de dispositivos de vigilancia de teléfonos móviles que se encontraron cerca de la Casa Blanca y en otros lugares sensibles de la capital de Estados Unidos.El próximo 10 de octubre será lanzado al mercado el libro de memorias del ex primer ministro británico conservador, en el que también desveló detalles sobre la salud de la reina Isabel II en su último año de vida y acusa también al presidente francés Emmanuel Macron de intentar darle al Reino Unido un castigo por el Brexit.

https://noticiaslatam.lat/20230616/confirman-que-boris-johnson-si-hizo-fiestas-durante-la-pandemia-y-engano-al-parlamento-1140615379.html

israel

inglaterra

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

boris johnson, benjamín netanyahu, israel, inglaterra, reino unido, espionaje, política