Acusan que Biden dejó a EEUU "inusualmente vulnerable" ante posible crisis por costos del petróleo

Acusan que Biden dejó a EEUU "inusualmente vulnerable" ante posible crisis por costos del petróleo

Harold Hamm, magnate del petróleo y el gas, acusó a la Administración Biden de agotar la reserva estratégica de petróleo (SPR, por sus siglas en inglés), dañar...

"Han agotado la SPR y los inventarios de las refinerías están en su nivel más bajo en Estados Unidos (en años). Y nunca sabes cuándo lo necesitas. Es como tener gasolina en el coche", le dijo el pionero en el fracking al diario británico Financial Times. Añadió estar "muy preocupado" de que el conflicto en Medio Oriente pueda perturbar el suministro mundial de petróleo, en un escenario en el que la zona estadounidense de esquisto se encuentra en una "condición debilitada", por lo que no tiene la capacidad de incrementar rápidamente la producción del combustible. A principios de abril, luego de que Irán atacó a Israel en represalia por un bombardeo contra la Embajada de Teherán en Damasco, Siria, el crudo Brent se disparó por encima de los 90 dólares por barril (dpd). Además de la escalada de las hostilidades entre Israel e Irán, el costo del "oro negro" se vio afectado por el temor a una nueva alza de la inflación, que complica la cuestión de los recortes de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, de acuerdo con Bloomberg. El Financial Times reporta que el ataque iraní del 1 de octubre contra el país hebreo provocó que los precios del petróleo subieran un 5% hasta los 75,40 dólares, ante los temores de un conflicto más amplio en la región que representa cerca de un tercio de la capacidad mundial de producción. Además, el diario señala que las medidas de la Administración Biden para frenar el repunte de inflación en EEUU, vendiendo durante seis meses 180 millones de barriles de petróleo de las reservas federales, llevaron а su agotamiento drástico, por lo que ahora se enfrenta el problema de la reposición que no es capaz de resolver.En ese contexto, indica el Financial Times citando cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el país norteamericano ha recomprando parte del petróleo, pero le quedan 382 millones de barriles (aproximadamente la mitad de la capacidad) en la SPR, suficiente para cubrir unos 19 días de consumo. De continuar los incrementos en el precio del combustible, sostiene la nota, la campaña de Kamala Harris, quien se postula para la Casa Blanca con la promesa de reducir el costo de los bienes cotidianos, se vería gravemente afectada.

eeuu

