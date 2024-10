https://noticiaslatam.lat/20241002/apertura-al-pragmatismo-las-claves-detras-del-viraje-de-milei-en-su-postura-en-torno-a-china-1157924719.html

¿Apertura al pragmatismo?: las claves detrás del viraje de Milei en su postura en torno a China

¿Apertura al pragmatismo?: las claves detrás del viraje de Milei en su postura en torno a China

02.10.2024

Javier Milei dio un viraje de 180 grados en su visión respecto a las relaciones con China. Tras haber afirmado meses atrás que jamás haría negocios con Pekín argumentando "yo no vendo mi moral ni hago pactos con comunistas", el presidente argentino reconoció que el gigante asiático "es un socio comercial muy interesante". Al respecto, destacó que "no exigen nada, lo único que piden es que no los molesten".En declaraciones televisivas, el mandatario destacó el rol de la potencia oriental y adelantó que visitará el país en enero de 2025, en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Las palabras del líder argentino contrastan con toda la retórica profesada desde incluso antes de llegar al Gobierno, en diciembre de 2023. Apenas inició su presidencia, Milei anunció la renuncia a ingresar al grupo de los BRICS —del cual China es fundador junto a Brasil, Rusia, India y Sudáfrica—, alegando un alineamiento estricto con Estados Unidos y Occidente.Uno de los puntos más álgidos del vínculo entre ambos países tuvo lugar a finales del año pasado, cuando el legislador Agustín Romo, uno de los dirigentes más cercanos al presidente, se mostró públicamente en la Oficina Comercial de Taiwán en Buenos Aires. El gesto suscitó inmediata repercusión, considerando la ofensa que supone para Pekín contradecir su principio soberano basado en la defensa de la idea de una sola China.El alivio financiero de fondoEl cambio discursivo del libertario halla razones materiales tangibles. En junio, el Gobierno de Xi Jinping​ avaló la renovación del swap —intercambio de monedas— entre los países, postergando por 12 meses los vencimientos inmediatos que debía afrontar Argentina. En términos concretos, el Banco Central de Buenos Aires logró sortear la exigencia de un pago de 5.000 millones de dólares a Pekín, aliviando provisoriamente sus deterioradas arcas, que aún registran reservas netas negativas.Consultado por Sputnik, el analista internacional Néstor Restivo remarcó que "está claro que el vector que explica esto es la necesidad imperiosa que tiene el Gobierno argentino de divisas e inversiones, y que esa necesidad le hizo ver a Milei la relación con China con otros ojos. Llama la atención tan abrupto cambio de posicionamiento, pero muestra que el presidente está abierto al pragmatismo".Lazos estratégicosEl vínculo con China trasciende al intercambio de monedas. La presencia del gigante asiático en la región se traduce en caudalosas inversiones tanto en el desarrollo de represas hidroeléctricas al sur del país como en la exploración del litio y otros minerales en el norte del territorio argentino. Pekín, además, constituye el segundo mayor socio comercial de Buenos Aires."China es un gran inversor en cuatro o cinco áreas fuertes a lo largo de toda Latinoamérica, sobre todo en materia de energía. Además, específicamente en Argentina, hay una clara apuesta en el crecimiento de redes eléctricas de alta tensión, fundamentales para la conectividad de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más importante del país", destaca Restivo.Los desembolsos de capitales provenientes del gigante asiático no son una novedad. Restivo inscribió a estas inversiones en el marco de la adhesión de Buenos Aires a la iniciativa de la Franja y la Ruta, suscrita durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023). "Todos estos desarrollos estaban previstos, pero eso no quita que sea fundamental cuidar el vínculo bilateral", explicó el analista.De Pekín a WashingtonSegún Restivo, las palabras cordiales vertidas por Milei no resultan incompatibles con su alineamiento explícito hacia Estados Unidos. "El Gobierno argentino se ha pronunciado infinita cantidad de veces en sintonía con Washington, pero ahora emergen otros factores a considerar que hacen moderar un tanto su ataque a otras potencias", afirmó.Sin embargo, Restivo consideró que para que los lazos con el gigante asiático redunden en el máximo provecho por parte de Argentina, resulta imprescindible la sedimentación de un discurso sostenible a lo largo del tiempo. "China tiene un modelo claramente alineado en el largo plazo, en la planificación, en la continuidad política, mientras que Argentina está caracterizada por las constantes contradicciones entre los sucesivos gobiernos", apuntó.

