Israel pide a EEUU disuadir un posible ataque de represalia de Irán por la muerte de Nasralá

De acuerdo con Axios, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, pidió que Estados Unidos tomara medidas operativas y emitiera declaraciones públicas para disuadir a Irán de lanzar un ataque contra Israel, según funcionarios estadounidenses e israelíes.Gallant habría hecho la petición en una conversación con su homólogo estadounidense, el secretario de Defensa, Lloyd Austin.Según el portal noticioso, a las autoridades de Washington y Tel Aviv les preocupa que el ataque del viernes pudiera ocasionar una ofensiva militar de Teherán contra territorio israelí, después del asesinato de Nasralá, el máximo aliado de Irán en la región.La petición israelí de apoyo estadounidense se produce después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu se desmarcara de la presión estadounidense en favor de un alto al fuego entre Israel y Hizbulá y lanzara el ataque masivo sin consulta previa, incluso cuando Estados Unidos estaba instando a la desescalada, señaló Axios.El presidente de EEUU, Joe Biden, y su administración han subrayado que no tenían conocimiento previo del ataque que mató a Nasralá. Pero tampoco lo han criticado y han emitido declaraciones apoyando el derecho de Israel a la autodefensa.Otro funcionario estadounidense dijo al portal estadounidense que "Nasralá tiene las manos manchadas de sangre", pero la administración de Biden no ve cómo el enfoque de "golpear al topo" de Israel abordará el panorama estratégico más amplio.El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica confirmó el sábado que su comandante en Líbano, el general de brigada Abbas Nilforoushan, había muerto en el ataque contra el cuartel general de Hizbulá.El pasado mes de abril, Irán atacó directamente a Israel por primera vez en la historia en represalia por un ataque aéreo israelí que mató al principal general iraní en Siria.Irán ha prometido responder al asesinato por Israel del dirigente de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán hace dos meses, pero aún no lo ha hecho.

