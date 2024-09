https://noticiaslatam.lat/20240928/el-alcalde-de-nueva-york-se-declara-no-culpable-de-cargos-de-corrupcion-1157839092.html

El alcalde de Nueva York se declara no culpable de cargos de corrupción

El alcalde de Nueva York se declara no culpable de cargos de corrupción

Tras ser imputado de cinco cargos, que incluyen fraude y soborno, el demócrata Eric Adams, alcalde de Nueva York, se declaró no culpable este 27 de septiembre... 28.09.2024, Sputnik Mundo

internacional

política

nueva york

corrupción

eeuu

Adams es el primer alcalde en funciones de la ciudad en enfrentar cargos criminales. El funcionario estadounidense está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y también de soborno en programas federales, y por recibir contribuciones de campaña de parte de ciudadanos extranjeros.De acuerdo con el diario The New York Times, investigadores incautaron también este viernes los celulares de Ingrid Lewis-Martin, principal asesora del alcalde, registraron su casa en Brooklyn y le entregaron un citatorio de un gran jurado.Ingrid Lewis-Martin fue interceptada por dos grupos de investigadores, uno estatal y otro federal, cuando aterrizó en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, tras regresar de unas vacaciones en Japón. Estas acciones podrían estar vinculadas con dos investigaciones diferentes, según el medio.Ayer, el alcalde de Nueva York negó los cargos en su contra, afirmó que es inocente y pidió a los ciudadanos a que escuchen su versión antes de emitir un juicio. Afirmó que la "administración diaria de la ciudad no cambiará" y que él "seguirá desempeñando su trabajo".El fiscal estadounidense Damian Williams aseguró que Eric Adams aceptó, teniendo conocimiento, contribuciones ilegales de campaña de funcionarios y empresarios turcos para comprar influencias.Adams supuestamente buscó y aceptó más de 100.000 dólares en beneficios de viajes de lujo de los mismos actores extranjeros, que facilitaron muchas de las contribuciones ilegales de campaña, agregó el fiscal.

