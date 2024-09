https://noticiaslatam.lat/20240927/las-fuerzas-aereas-de-china-mostraran-sus-nuevos-aviones-de-combate--1157810328.html

Las Fuerzas Aéreas de China mostrarán sus nuevos aviones de combate

Las Fuerzas Aéreas de China mostrarán sus nuevos aviones de combate

Las Fuerzas Aéreas del Ejército Popular de Liberación de China presentarán sus nuevos aviones de combate en el principal salón aeronáutico del país

El teniente general Yu Qingjiang, vicecomandante de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, declaró en una rueda de prensa que los aviones de combate de nuevo desarrollo harán su primera aparición pública durante una exhibición de vuelo en el próximo Salón Aeronáutico de China, que se celebrará en Zhuhai del 12 al 17 de noviembre, mostrando sus capacidades de lanzamiento estratégico de largo alcance y de combate aéreo, informó el medio.Los nuevos equipos mostrarán sistemáticamente las capacidades de la Fuerza Aérea en combate aéreo, ataque aéreo, guerra no tripulada y no tripulada, entrega estratégica y lanzamiento aéreo, así como alerta temprana y defensa aérea, dijo Yu. China ha progresado rápidamente en el desarrollo de nuevos aviones de guerra, declaró el miércoles Fu Qianshao, experto chino en aviación militar, a Global Times.Aunque los entusiastas militares están ansiosos por ver la presentación del H-20, el bombardero furtivo de nueva generación de China, Fu afirmó que el avión estratégico aún no está listo para su debut. Se refirió a un caza furtivo de tamaño medio desarrollado a partir del FC-31, drones furtivos no tripulados, nuevos aviones de operaciones especiales y versiones modificadas de aviones ya conocidos, como el Y-20, equipados con nuevos motores de fabricación nacional, como posibles candidatos.Según un documental de la Televisión Central China emitido a mediados de septiembre, a principios de este año se probó un nuevo tipo de avión de guerra en el portaaviones Liaoning de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, y los medios de comunicación especularon con la posibilidad de que se tratara del esperado J-35, el caza furtivo de nueva generación para portaaviones de China, desarrollado sobre la base del FC-31.

