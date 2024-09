https://noticiaslatam.lat/20240927/la-derecha-mexicana-pide-modificar-la-ley-para-permitir-la-injerencia-de-fuerzas-extranjeras-1157835505.html

La derecha mexicana pide modificar la ley para permitir la entrada de fuerzas extranjeras

La derecha mexicana pide modificar la ley para permitir la entrada de fuerzas extranjeras

El dirigente del Partido Acción Nacional (derecha), Marko Cortés, impulsó una modificación legal en el Congreso de México para tipificar las acciones violentas... 27.09.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/02/1115679981_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_30995c4e9e45fa3b697eac87b88bcf6c.jpg

En el debate sobre las reformas a las leyes que regulan la actuación de la Guardia Nacional, que tuvo lugar esta semana en el Senado, Cortés planteó a la bancada del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la necesidad de modificar el código penal para tipificar el delito de "narcoterrorismo"."Y si lo hacemos así, podríamos tener colaboración internacional para que haya detenciones, como la del Mayo Zambada, que parece que los tiene muy preocupados y por eso no quieren aprobar tipificar el delito de narcoterrorismo", afirmó el dirigente del PAN, quien antes había emplazado al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, a si estaría dispuesto a aceptar su propuesta.Finalmente, la propuesta del panista fue rechazada por la mayoría parlamentaria en una sesión en la que se aprobaron modificaciones a la Constitución para que la Guardia Nacional --un cuerpo de 120.000 elementos que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó en 2019 con la intención de hacer labores de seguridad púbica—quedara bajo adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).De acuerdo con el mandatario, lo que planteó Marko Cortés permitiría la intervención de organizaciones del extranjero y otros países. "Es decir, si hay actos aquí en nuestro país, pueden venir el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización en el caso de Estados Unidos", dijo. "Cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté: ¿le salió este asunto a él o de parte de quién?, porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos", añadió. El presidente recordó que el expresidente estadounidense Donald Trump le había planteado permitir una intervención de tropas de Estados Unidos. "Le dije que no y expliqué que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros. Porque imagínense si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo pueden entrar, no sólo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona, por dirigentes opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses", señaló."Y esto es una violación flagrante a nuestra soberanía, eso nunca se debe de permitir", dijo López Obrador. López Obrador agregó que, en noviembre de 2019, cuando hombres armados asesinaron a nueve mujeres y niños integrantes de familias mormonas, de nacionalidad mexico estadounidense en Bavispe, Sonora, habló con el entonces presidente Trump, quien le propuso enviar a México una brigada de fuerzas especiales que había actuado en Medio Oriente para detener a terroristas. "Le dije que no", comentó.

marko cortés, seguridad, política, andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, partido acción nacional (pan), morena, congreso de méxico