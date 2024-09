https://noticiaslatam.lat/20240926/el-banco-de-la-nacion-argentina-no-puede-ser-privatizado-determina-juez-federal-1157782207.html

El Banco de la Nación Argentina no puede ser privatizado, determina juez federal

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un juez federal argentino dispuso que el Banco de la Nación Argentina (BNA) no puede pasar a manos privadas ni transformarse en una... 26.09.2024, Sputnik Mundo

"La justicia federal de La Plata resolvió que el directorio del BNA no puede avanzar ni en transformar en sociedad anónima, ni en ningún intento privatizador, porque solo podrá ser tratado en el ámbito del Congreso", destacó este 25 de septiembre en las redes sociales el diputado nacional Sergio Palazzo, secretario general del sindicato Asociación Bancaria. El juez Alejo Ramos Padilla consideró en su sentencia que un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, emitido a comienzos de su mandato para desregular amplios sectores de la economía no autoriza a cambiar la situación jurídica del BNA. La privatización del banco público, un ente autárquico creado en 1891, solo puede realizarse a partir de una ley sancionada por las dos cámaras del Parlamento que luego sea promulgada por el Poder Ejecutivo, observó el magistrado. Por pedido de la oposición, el oficialismo retiró el BNA de las empresas estatales a privatizar durante el tratamiento de otra de las iniciativas claves del Ejecutivo para desregular la economía, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que el Palacio Legislativo sancionó el 28 de junio. El entonces ministro el Interior, Guillermo Francos, advirtió no obstante que el Gobierno no entendía que pudiera considerarse al Banco Nación como un estandarte de empresa pública y que este asunto no lo dejarían de lado.

