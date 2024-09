https://noticiaslatam.lat/20240924/china-crea-un-dron-kamikaze-capaz-de-alcanzar-taiwan-1157724265.html

China crea un dron kamikaze capaz de alcanzar Taiwán

La corporación industrial china Norinco desarrolló un pequeño dron kamikaze de propulsión eléctrica con un alcance de 200 km, lo suficiente...

El estrecho de Taiwán, que separa a China continental de la isla, tiene un ancho máximo de 180 km. De acuerdo con las especificaciones reseñadas en un artículo de Journal of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, esta munición merodeadora puede quedarse suspendida en el aire antes de caer sobre el objetivo asignado. Su principal competidor es el dron estadounidense Switchblade 600, que tiene una velocidad de crucero de 110 km/h, un tiempo de vuelo de 40 minutos y un alcance de combate de unos 40 km.

